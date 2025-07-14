大谷翔平曬道奇五星合體！與山本由伸「墊腳比身高」萌翻球迷

▲大谷翔平與山本由伸比身高。（圖／截自道奇官方X）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊14日（台灣時間）結束與巨人賽事後，陣中包括大谷翔平、山本由伸、克蕭（Clayton Kershaw）、弗里曼（Freddie Freeman）及史密斯（Will Smith）等人，一同啟程前往亞特蘭大，準備參加即將登場的明星賽。道奇隊官方也在社群平台上公開了令人會心一笑的一幕，大谷翔平也曬出5人合影。

道奇隊官方社群的照片中，大谷翔平與山本由伸在飛機前竟上演「比身高」趣味場面，兩人一邊踮腳一邊比身高，畫面逗趣。而在一旁的克蕭與弗里曼則帶著微笑站立，溫馨圍觀這兩位年輕隊友的互動，場面輕鬆有趣。

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這段畫面曝光後，立刻引發球迷熱議，紛紛留言表示：「由伸太可愛了」、「果然有踮腳！笑死」、「希望他好好享受人生第一場明星賽」、「好帥又好萌的瞬間」等。

大谷翔平IG限時動態也發度五人出發的合影，站在中間「C位」的神獸級的克蕭，他將第11次參與明星賽。

山本由伸當天雖未登板，但在稍早對巨人隊的比賽中繳出7局無失分的好投，雖無緣奪下個人第9勝，仍為球隊勝利奠定基礎，表現可圈可點。

本季上半季，山本身為道奇先發輪值的主力投手之一，在多位投手因傷缺陣的情況下，穩定扛起重任。雖然他本次不會在明星賽登板，但預計將參加紅毯秀等相關活動，體驗人生首度的全明星之旅。

▲大谷翔平等道奇5星搭機。（圖／截自道奇官方X）