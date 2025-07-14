山本由伸7局無失分問天！道奇延長賽勝　羅伯斯坦言前半季不滿足

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇14日（台灣時間）在與巨人隊的延長賽中以5比2獲勝，成功以系列賽勝出並結束前半季賽程。此戰中，大谷翔平擔任先發第一棒指定打擊，3打數1安打，獲得2次保送，貢獻2得分，累計91得分穩居大聯盟得分王。

而道奇隊的日籍先發投手山本由伸表現亮眼，主投7局僅被敲3支安打、無失分，並送出7次三振，壓制力十足的優質先發，不過無關勝敗。

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道奇4局上由大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）連續保送，再靠弗里曼（Freddie Freeman）安打進帳2分，山本由伸退場時仍是勝投候選人，不過巨人馬托斯（Luis Matos）9局下轟出兩分砲，逼出延長賽。道奇11局上由赫南德茲（Teoscar Hernández）與艾德曼（Tommy Edman）連續安打超前比數。

總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後表示：「山本今天的投球真的非常出色，完全掌握了比賽節奏。打線也在關鍵時刻發揮火力，能以系列賽勝出來結束前半季，真的很棒。」

道奇隊前半季戰績為58勝39敗，勝率為0.598，高居國聯榜首，並領先同區第二的教士隊5.5場勝差，穩坐國聯西區龍頭。

不過羅伯斯也強調：「老實說，我對目前的成績還談不上滿足。當然戰績和排名都很好，但球隊仍有許多需要改進的地方。儘管如此，能以分區首位進入下半季，絕對是正向的發展。」