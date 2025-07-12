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大谷翔平炸裂！把球轟進「巨人特產」成日本第一人

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊投手大谷翔平今天作客舊金山巨人，3局上敲出本季第32轟，相隔2場再度擊出全壘打，率隊2比1超前。

這是大谷翔平自8日（台灣時間9日）對釀酒人怪物新人右投米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）開轟後再度敲出全壘打；擊球初速106.0英里（約170.6公里），擊球角度為30度，球飛行距離達到410英尺（約125公尺）。

根據日媒報導，大谷翔平這發全壘打直接飛入位於右外野後方的舊金山麥考維灣（McCovey Cove），成為大聯盟球場自2000年啟用以來，第一位將球轟入該灣的日本選手，也被稱為「Splash Hit（噴濺全壘打」。

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自6月中旬重啟「二刀流」之後，大谷的打擊狀態略有下滑，開轟頻率也略為減緩。不過他在9日賽後表示，「我想我能夠確實判斷壞球。如果這樣的打席能夠增加，安打自然會變多，本壘打也會出現。」

此役也是大谷明星賽前的第32支全壘打，追平2023年前紀錄，為其生涯第二高，距離2021年創下的個人最多紀錄（33轟）只差一發。大谷同時更新自己保持的道奇隊球員在明星賽前的最多全壘打紀錄。

此外，大谷在本季第95場擊出第32轟，以此推算為單季54轟的節奏，與去年奪下國聯全壘打王時的成績持平。他在2021年是第86場比賽敲出第32轟、2023年則是在第91場，這次是在第95場出現，是生涯第三快的節奏，同時比去年提前11場達標。

▲大谷翔平以約170.6公里初速、125公尺飛行距離轟出全壘打，成首位將球擊入麥考維灣（McCovey Cove）的日本選手。 （圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平以約170.6公里初速、125公尺飛行距離轟出全壘打，成首位將球擊入麥考維灣（McCovey Cove）的日本選手。 （圖／達志影像／美聯社）

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