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日本「最美女雙」搭檔11年即將拆夥　記者會一席話感動眾人

▲日本羽球「最正女雙」志田千陽、松山奈未組合。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本羽球「最正女雙」志田千陽、松山奈未組合。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

日本「最美女雙」志田千陽與松山奈未日前宣布即將拆夥，這對從2014年搭檔至今、曾於去年巴黎奧運摘銅的雙打拍檔，將以8月舉行的世界羽球錦標賽為最後戰役，替11年合作生涯畫下句點，兩人在記者會上談及彼此時不禁潸然淚下。

28歲的志田哽咽表示：「能遇到一位與自己有相同目標、一起奔跑的夥伴並非理所當然，能和她一起並肩作戰的這11年，是我人生的寶物。」

27歲的松山也紅著眼眶說：「一句謝謝已不足以表達我的感激之情，能與最強、最棒的搭檔相遇，是我這輩子最大的幸運。」

志田與松山兩人相識於志田高一、松山國三時參加日本青年代表隊，當時她們因互動建立起交情，並在2014年首度出戰國際賽時風光奪冠；對此志田回憶道：「我們是從朋友開始，後來一起度過的時間甚至比家人還長。」

搭檔期間，她們攜手加入再春館製藥所，並朝2024巴黎奧運全力衝刺，最終奪得銅牌。然而奧運結束後，兩人對未來方向產生分歧，志田希望繼續朝「世界第一」前進，松山則坦言：「我將人生投注於備戰奧運，已無法想像自己還能變得更強。」於是從2月起兩人多次深入對話，最終決定以各自的未來為重，結束搭檔關係。

未來規劃方面，志田將與五十嵐有紗組新雙打組合，松山則將挑戰混雙項目，作為搭檔的最終賽事，是8月舉辦的世界錦標賽。

志田提及：「我出戰過5次世界錦標賽，都止步8強，這次希望能奪冠，」松山也附和道，「想和志田一起奪冠，為我們的搭檔畫下完美句點。」

談及彼此的未來，志田送上祝福：「未來一定還會遇到困難，但我希望她能繼續享受羽球，」松山則說：「志田姐的目標是世界第一，我雖然轉為加油的立場，但我可以挺胸說，她一定做得到。」

2024年，志田、松山組合於巴黎奧運4強賽不敵中國組合劉聖書／譚寧，以0比2落敗無緣晉級決賽，然而隔日的銅牌戰中她們直落二擊敗馬來西亞組合贏得銅牌，比賽結束後，志田擁抱著淚流滿面的松山，那一幕至今令無數球迷動容。

「對於解散這件事還沒有實感，雖然有些寂寞，但更多的是感謝，」志田說道。松山則提及，「曾因傷病讓志田姐等待多次，我很害怕會因此拖垮她追求世界第一的夢想，解散對我們彼此未來而言，是必要的第一步。」

談到最深刻的記憶時，志田表示還是巴黎奧運，「那時的景象至今仍深深留在我心中，松山當時的模樣也一直記得。」

「最珍貴的回憶也是巴黎奧運，正因為有志田姐，我才能站上奧運舞台，也才能一起拿下銅牌。」松山最後說道。

關鍵字： 松山奈未志田千陽羽球

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