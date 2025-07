日本「最美女雙」搭檔11年即將拆夥　記者會一席話感動眾人

▲日本羽球「最正女雙」志田千陽、松山奈未組合。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

日本「最美女雙」志田千陽與松山奈未日前宣布即將拆夥,這對從2014年搭檔至今、曾於去年巴黎奧運摘銅的雙打拍檔,將以8月舉行的世界羽球錦標賽為最後戰役,替11年合作生涯畫下句點,兩人在記者會上談及彼此時不禁潸然淚下。

world No. 2 pair Chiharu Shida and Nami Matsuyama have confirmed that the upcoming World Championships will be their final tournament as a pair.https://t.co/UpzILAVsVR pic.twitter.com/8xOEK3L3BN [廣告]請繼續往下閱讀... July 10, 2025

28歲的志田哽咽表示:「能遇到一位與自己有相同目標、一起奔跑的夥伴並非理所當然,能和她一起並肩作戰的這11年,是我人生的寶物。」

27歲的松山也紅著眼眶說:「一句謝謝已不足以表達我的感激之情,能與最強、最棒的搭檔相遇,是我這輩子最大的幸運。」

志田與松山兩人相識於志田高一、松山國三時參加日本青年代表隊,當時她們因互動建立起交情,並在2014年首度出戰國際賽時風光奪冠;對此志田回憶道:「我們是從朋友開始,後來一起度過的時間甚至比家人還長。」

TOKYO - Paris Olympic badminton women's doubles bronze medalists Chiharu Shida & Nami Matsuyama will part ways after next month's world championships in the French capital, the pair announced Tuesday. — stuart ingram (@jump_smash) July 9, 2025

搭檔期間,她們攜手加入再春館製藥所,並朝2024巴黎奧運全力衝刺,最終奪得銅牌。然而奧運結束後,兩人對未來方向產生分歧,志田希望繼續朝「世界第一」前進,松山則坦言:「我將人生投注於備戰奧運,已無法想像自己還能變得更強。」於是從2月起兩人多次深入對話,最終決定以各自的未來為重,結束搭檔關係。

未來規劃方面,志田將與五十嵐有紗組新雙打組合,松山則將挑戰混雙項目,作為搭檔的最終賽事,是8月舉辦的世界錦標賽。

志田提及:「我出戰過5次世界錦標賽,都止步8強,這次希望能奪冠,」松山也附和道,「想和志田一起奪冠,為我們的搭檔畫下完美句點。」

談及彼此的未來,志田送上祝福:「未來一定還會遇到困難,但我希望她能繼續享受羽球,」松山則說:「志田姐的目標是世界第一,我雖然轉為加油的立場,但我可以挺胸說,她一定做得到。」

Congrats to Nami Matsuyama/Chiharu Shida ???????? as they have qualified for the BWF World Tour Finals 2024!#RaceToFinals2024 #Badminton #KumamotoMasters2024 pic.twitter.com/3WMmjhA8EW — Statminton (@Statminton) November 14, 2024

2024年,志田、松山組合於巴黎奧運4強賽不敵中國組合劉聖書/譚寧,以0比2落敗無緣晉級決賽,然而隔日的銅牌戰中她們直落二擊敗馬來西亞組合贏得銅牌,比賽結束後,志田擁抱著淚流滿面的松山,那一幕至今令無數球迷動容。

「對於解散這件事還沒有實感,雖然有些寂寞,但更多的是感謝,」志田說道。松山則提及,「曾因傷病讓志田姐等待多次,我很害怕會因此拖垮她追求世界第一的夢想,解散對我們彼此未來而言,是必要的第一步。」

Nami Matsuyama/Chiharu Shida with coach Jeremy Gan



Badminton Photo#BWFWorldTourFinals pic.twitter.com/u9u9GBls0V — Badminton Updates (@badmintonupdate) December 15, 2024

談到最深刻的記憶時,志田表示還是巴黎奧運,「那時的景象至今仍深深留在我心中,松山當時的模樣也一直記得。」

「最珍貴的回憶也是巴黎奧運,正因為有志田姐,我才能站上奧運舞台,也才能一起拿下銅牌。」松山最後說道。