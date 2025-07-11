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桃猿誤發文釀公關危機　今還原始末再度致歉！啟動三大改善措施

▲▼ 樂天桃猿公關危機 。（圖／截自樂天桃猿粉絲團）

▲ 樂天桃猿公關危機 。（圖／截自樂天桃猿粉絲團）

記者王真魚／新北報導

樂天桃猿球團於7月9日中午，官方Instagram帳號誤發一則不當貼文，引發社群輿論關注。雖然該貼文已在短時間內刪除，仍造成不少球迷與外界的困擾與疑慮。對此，球團已於當日下午正式公開致歉，今天再公布事件調查結果及後續防範措施。


根據樂天桃猿球團說明，7月9日12時30分左右，負責管理社群的員工在操作Threads時，原欲以個人Instagram帳號分享某則貼文至限時動態，但因帳號切換錯誤，誤以球團官方帳號進行張貼。該貼文雖於第一時間遭刪除，卻未立即通報主管，直到下午1時34分經內部通報才向上級報告。

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隨後，球團於1時41分成立由球團代表擔任本部長的對策本部，進行全盤調查與因應。經確認，該事件並非帳號遭盜用所致，而是單純的人為操作失誤。

當天下午3時28分，樂天桃猿在Threads官方帳號上發表道歉聲明，隨後於4時8分同步於官方網站刊登正式聲明，包含球團代表致歉內容，並向所有球迷及相關人士表達誠摯歉意。

針對此次誤發事件，樂天桃猿球團列出兩大肇因，包括「社群帳號營運制度與規範不完善」以及「員工教育訓練不足」。為杜絕類似事件再發，球團將自即日起推動以下三項主要對策：

全面檢討與強化SNS帳號發文規範（預計7月底前完成）

禁止使用個人裝置進行社群貼文操作（預計7月底前完成）

導入社群發文管理工具，提高操作安全性（預計8月中旬完成）

此外，球團亦表示，將建立即時通報制度、強化內部教育訓練，並承諾每年至少一次全面檢視社群帳號營運制度與系統有效性。


樂天桃猿球團強調，未來將持續強化社群平台管理，定期檢討操作流程，提升整體營運透明度與內容品質，以維護球迷權益與信任。球團表示：「我們會以此為深刻教訓，防止類似事件再度發生，也期盼球迷繼續給予支持與理解。」

關鍵字： 誤發事件社群管理樂天桃猿公開道歉防範措施樂天桃猿

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