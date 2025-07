大都會本季第4位全明星！　左投彼得森遞補入選：小時候的夢想

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

MLB今(11)日宣布,大都會左投彼得森(David Peterson)遞補成為國聯明星隊一員,頂替將無法參與明星賽的巨人投手雷伊(Robbie Ray)。這是彼得森生涯首度入選明星賽,他也成為繼林多(Francisco Lindor)、阿隆索(Pete Alonso)、迪亞茲(Edwin Díaz)後,大都會本季第4位全明星球員。

「極大的榮譽。」彼得森說,「這是小時候打棒球就有的夢想,我非常興奮,也很謙卑地接受這一切。」

彼得森上半季以3.06的防禦率寫下生涯新低,今日剛完成上半季最後1場先發,主投7局、失3分,送出6次三振。

大都會總教練門多薩(Carlos Mendoza)今日親自告訴彼得森此消息,他說,「我為他感到驕傲,尤其經歷去年的傷勢後能走到今天,他是這支球隊輪值的重要一員,能獲得這樣的肯定非常特別。」

