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大都會本季第4位全明星！　左投彼得森遞補入選：小時候的夢想

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

MLB今（11）日宣布，大都會左投彼得森（David Peterson）遞補成為國聯明星隊一員，頂替將無法參與明星賽的巨人投手雷伊（Robbie Ray）。這是彼得森生涯首度入選明星賽，他也成為繼林多（Francisco Lindor）、阿隆索（Pete Alonso）、迪亞茲（Edwin Díaz）後，大都會本季第4位全明星球員。

「極大的榮譽。」彼得森說，「這是小時候打棒球就有的夢想，我非常興奮，也很謙卑地接受這一切。」

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彼得森上半季以3.06的防禦率寫下生涯新低，今日剛完成上半季最後1場先發，主投7局、失3分，送出6次三振。

大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）今日親自告訴彼得森此消息，他說，「我為他感到驕傲，尤其經歷去年的傷勢後能走到今天，他是這支球隊輪值的重要一員，能獲得這樣的肯定非常特別。」

彼得森在2023年11月動左臀唇撕裂修復手術，去年春訓及例行賽前2個月都缺席，直到5月底才重返戰線。自那以後，他在大聯盟累計投出2.97的防禦率，排名全聯盟第12，僅落後斯金斯（Paul Skenes）、金恩（Michael King）、惠勒（Zack Wheeler）、薩爾（Chris Sale）等國聯強投，他也是大都會本季唯一1位能多次投到第8局的先發，6月初更對國民投出生涯首場完封。

在此期間，彼得森累積230局為全聯盟第14多，在局數、三振、防禦率與WHIP等數據領先大都會所有先發投手，他的滾地球率自復出以來全聯盟排名第7，雙殺製造數排名第6，擅長誘導打者擊出軟弱無效滾地球。

▲▼大都會彼得森。（圖／達志影像／美聯社）

▲彼得森生涯首度入選全明星賽。（圖／達志影像／美聯社）

「手術後對我來說，就是讓身體恢復健康，習慣新的活動範圍。」彼得森表示，「終於能完整度過一個正常休賽季，重新強化身體，這讓我找回長久以來自認本該有的實力。」

彼得森也是大都會自2009年桑塔納（Johan Santana）以來首位入選明星賽的左投，預計將與斯金斯、惠勒、韋伯（Logan Webb）、克蕭（Clayton Kershaw）等人共同組成國聯先發投手陣容，談到即將前往亞特蘭大參加明星周，他笑說最期待的就是能帶著兒子一起上場，親眼見證全壘打大賽。

關鍵字： MLB大都會彼得森

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