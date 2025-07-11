小將梅耶、拉斐拉聯手逆轉　紅襪新人打線締本季最長7連勝

▲梅耶、拉斐拉等紅襪小將聯手逆轉光芒。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紅襪今（11）日在主場靠著年輕小將梅耶（Marcelo Mayer）與拉斐拉（Ceddanne Rafaela）7局下的關鍵發揮，最終以4比3逆轉光芒，拉出本季最長的7連勝。

紅襪此役在7局前一度以1比3落後，梅耶在此時站上打擊區，面對光芒後援貝克（Bryan Baker），他先連看3顆變速球，接著逮中1顆快速球，以時速108.7英里的擊球速度擊出左中外野二壘安打，把比數追至剩1分差。

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Marcelo Mayer coming up CLUTCH pic.twitter.com/AInXkwWyhg — NESN (@NESN) July 11, 2025

總教練柯拉（Alex Cora）盛讚這是梅耶本季最精彩的打席，「他不急躁，選到好球後打得很扎實，這就是我們信任他的原因。」

隨後狀態火燙的拉斐拉擊出中間方向的關鍵2分安打，幫助紅襪自第4局以來首度超前比分，最終也順利守成贏球。值得一提的是，這場比賽紅襪全部4分打點都由24歲以下的年輕球員貢獻，包括球隊頭號新秀安東尼（Roman Anthony）、梅耶與拉斐拉。

REMEMBER WHEN PEOPLE WANTED CEDDANNE RAFAELA BENCHED AND CALLED HIM A “UTILITY PLAYER”

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Roman Anthony is such a stud man.



Does it all.



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梅耶賽後表示，「我們最近的打擊表現都很到位，今天輪到我、拉斐拉跟安東尼跳出來，現在我們打線很熱，任何人都有可能成為贏球功臣。」

梅耶是2021年選秀第4順位被紅襪選中的超級新秀，今年因布萊格曼（Alex Bregman）因傷進入傷兵名單而自5月底獲得大聯盟機會，隨著布萊格曼本周即將歸隊，柯拉透露梅耶將會改以面對右投時守二壘，甚至未來考慮讓他兼任一壘，他盛讚道，「他是非常出色的防守者，不論站在哪個位置都有超強的節奏感，不會慌張。」