小將梅耶、拉斐拉聯手逆轉　紅襪新人打線締本季最長7連勝

▲梅耶、拉斐拉等紅襪小將聯手逆轉光芒。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紅襪今(11)日在主場靠著年輕小將梅耶(Marcelo Mayer)與拉斐拉(Ceddanne Rafaela)7局下的關鍵發揮,最終以4比3逆轉光芒,拉出本季最長的7連勝。

紅襪此役在7局前一度以1比3落後,梅耶在此時站上打擊區,面對光芒後援貝克(Bryan Baker),他先連看3顆變速球,接著逮中1顆快速球,以時速108.7英里的擊球速度擊出左中外野二壘安打,把比數追至剩1分差。

總教練柯拉(Alex Cora)盛讚這是梅耶本季最精彩的打席,「他不急躁,選到好球後打得很扎實,這就是我們信任他的原因。」

隨後狀態火燙的拉斐拉擊出中間方向的關鍵2分安打,幫助紅襪自第4局以來首度超前比分,最終也順利守成贏球。值得一提的是,這場比賽紅襪全部4分打點都由24歲以下的年輕球員貢獻,包括球隊頭號新秀安東尼(Roman Anthony)、梅耶與拉斐拉。

