「字母哥」在網紅直播談未來動向！　強調自己愛密爾瓦基

▲外界關注安戴托昆波今夏是否會與公鹿分道揚鑣。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

公鹿「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)昨(10)日首度針對自己的未來動向鬆口,表示「可能會留在公鹿」,並強調自己對密爾瓦基有深厚的愛。

安戴托昆波昨日與知名網紅iShowSpeed(本名Darren Watkins Jr.)一同開直播與粉絲互動,期間談到未來轉隊可能性。iShowSpeed對安戴托昆波說,「洛杉磯稅很重,紐約稅也很重。」暗指外界頻頻將他與湖人、尼克聯繫在一起。

對此,安戴托昆波回應道,「很多人都試著說服我去那裡打球。」當被問到是否打算留在密爾瓦基時,他回答,「可能吧,我們看看,有可能,我愛密爾瓦基。」

“Probably. We’ll see. I love Milwaukee.”



- Giannis on staying in Milwaukee



pic.twitter.com/mz4V2pdrif