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「字母哥」在網紅直播談未來動向！　強調自己愛密爾瓦基

▲▼公鹿一哥安戴托昆波、溜馬新控球之神哈利伯頓 。（圖／達志影像／美聯社）

▲外界關注安戴托昆波今夏是否會與公鹿分道揚鑣。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）昨（10）日首度針對自己的未來動向鬆口，表示「可能會留在公鹿」，並強調自己對密爾瓦基有深厚的愛。

安戴托昆波昨日與知名網紅iShowSpeed（本名Darren Watkins Jr.）一同開直播與粉絲互動，期間談到未來轉隊可能性。iShowSpeed對安戴托昆波說，「洛杉磯稅很重，紐約稅也很重。」暗指外界頻頻將他與湖人、尼克聯繫在一起。

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對此，安戴托昆波回應道，「很多人都試著說服我去那裡打球。」當被問到是否打算留在密爾瓦基時，他回答，「可能吧，我們看看，有可能，我愛密爾瓦基。」

公鹿自2021年擊敗太陽奪下隊史第2冠後，2022年次輪即遭塞爾提克淘汰，近3年更接連於首輪止步，最近2次都敗給溜馬，導致關於字母哥離隊的傳聞甚囂塵上。

尤其本季在季後賽提早出局後，公鹿更因後場主控里拉德（Damian Lillard）在對溜馬系列賽中遭遇阿基里斯腱撕裂，最終選擇將他釋出，讓球隊未來增添不確定性。

▲▼公鹿里拉德、安戴托昆波；溜馬透納。（圖／達志影像／美聯社）

▲里拉德被公鹿直接裁掉。（圖／達志影像／美聯社）

字母哥自2013年以第15順位被公鹿選中後，已成為9屆全明星、2屆年度MVP，更是球隊門面人物。2023年他與球隊簽下3年1億8600萬美元合約，原本希望能與里拉德共度巔峰期，如今卻出現變數。

安戴托昆波上季仍繳出場均30.4分、11.9籃板、6.5助攻的驚人數據，帶領公鹿打出48勝34敗，排名東區第5，未來將留隊續寫與密爾瓦基的故事，或轉投他隊角逐冠軍金盃，仍將是球迷持續關注的焦點。

關鍵字： NBA公鹿安戴托昆波

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