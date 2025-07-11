獨行俠狀元弗拉格夏聯首秀10分　奇德：能看見他未來能做的事

▲弗拉格今日迎來夏季聯賽初登場。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

獨行俠選秀狀元弗拉格（Cooper Flagg）今（11）日在夏季聯賽迎來首度亮相，對上布朗尼（Bronny James）為首的湖人，弗拉格攻下10分、6籃板、4助攻、3抄截，整體21投5中，率領球隊以87比85驚險勝出。

比賽開局，弗拉格就在快攻中完成1記暴扣，拿下職籃生涯首分，場面相當振奮，然而終場整體命中率偏低，尤其下半場未能再得分令人詬病。賽後他受訪時坦言，「這表現不符合我的標準。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

COOPER FLAGG'S FIRST BUCKET IN A MAVS UNIFORM IS A BIG-TIME SLAM ‼️#NBA2KSummerLeague on ESPN pic.twitter.com/h7Ta564bS8 — NBA (@NBA) July 11, 2025

即便弗拉格本人並不滿意夏聯首秀的表現，獨行俠總教練奇德（Jason Kidd）仍對這位18歲新秀大加肯定，「我覺得弗拉格今天在所有上場時間裡都做得很棒，他能掌控球權，隊友幫他創造的空檔，他也有完成出手，我們已經看見他未來在這聯盟能做到的很多事情。」

場上另一焦點是湖人天王詹姆斯之子布朗尼，他本場同樣在下半場得分掛零，最終8投2中拿下8分，但與弗拉格幾次直接對位引起場邊陣陣驚呼。

▲弗拉格與布朗尼的對決是今日觀戰焦點。（圖／達志影像／美聯社）

此役湖人由史威德（Cole Swider）轟下全場最高22分，獨行俠新同學內姆哈德（Ryan Nembhard）也展現潛力，攻下21分。

獨行俠目前對弗拉格定位明確，將其視為陣容關鍵拼圖，後續是否持續出賽夏聯仍未定；湖人方面則盼布朗尼與去年首輪新秀柯奈特（Dalton Knecht）藉由夏季聯賽累積更多實戰經驗。