獨行俠狀元弗拉格夏聯首秀10分　奇德：能看見他未來能做的事

▲弗拉格今日迎來夏季聯賽初登場。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

獨行俠選秀狀元弗拉格(Cooper Flagg)今(11)日在夏季聯賽迎來首度亮相,對上布朗尼(Bronny James)為首的湖人,弗拉格攻下10分、6籃板、4助攻、3抄截,整體21投5中,率領球隊以87比85驚險勝出。

比賽開局,弗拉格就在快攻中完成1記暴扣,拿下職籃生涯首分,場面相當振奮,然而終場整體命中率偏低,尤其下半場未能再得分令人詬病。賽後他受訪時坦言,「這表現不符合我的標準。」

COOPER FLAGG'S FIRST BUCKET IN A MAVS UNIFORM IS A BIG-TIME SLAM ‼️#NBA2KSummerLeague on ESPN pic.twitter.com/h7Ta564bS8