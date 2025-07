洋基菜鳥右投初登板5.1局奪7K　布恩承諾：明星賽後再次先發

▲史利特勒大聯盟初登板繳出好投。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洋基菜鳥右投史利特勒(Cam Schlittler)在大聯盟初登板就展現強勢壓制力,主投5又1/3局送出7次三振、僅被敲4安打,雖挨2發陽春砲,但僅失3分,最終在3萬5651名主場球迷的起立鼓掌中退場,收下生涯首勝,幫助洋基以9比6擊敗水手。

現年23歲、身高198公分的史利特勒賽前就顯得難掩興奮情緒,提前4小時就穿好球衣,不斷在休息室踱步、研究平板上的打者影片,他坦言,「這一直是我人生以來的目標,真的很高興能夠上場幫助球隊贏球,實現了我的夢想。」

洋基因先發投手施密特(Clarke Schmidt)接受Tommy John手術整季報銷,將陣中被《MLB Pipeline》評為隊內第10號新秀的史利特勒拉上大聯盟,填補輪值空缺。

