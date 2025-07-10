洋基菜鳥右投初登板5.1局奪7K　布恩承諾：明星賽後再次先發

▲史利特勒大聯盟初登板繳出好投。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洋基菜鳥右投史利特勒（Cam Schlittler）在大聯盟初登板就展現強勢壓制力，主投5又1/3局送出7次三振、僅被敲4安打，雖挨2發陽春砲，但僅失3分，最終在3萬5651名主場球迷的起立鼓掌中退場，收下生涯首勝，幫助洋基以9比6擊敗水手。

現年23歲、身高198公分的史利特勒賽前就顯得難掩興奮情緒，提前4小時就穿好球衣，不斷在休息室踱步、研究平板上的打者影片，他坦言，「這一直是我人生以來的目標，真的很高興能夠上場幫助球隊贏球，實現了我的夢想。」

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洋基因先發投手施密特（Clarke Schmidt）接受Tommy John手術整季報銷，將陣中被《MLB Pipeline》評為隊內第10號新秀的史利特勒拉上大聯盟，填補輪值空缺。

The final line for Cam Schlittler in his MLB debut pic.twitter.com/ork1klbwrv — Yankees Videos (@snyyankees) July 10, 2025

總教練布恩（Aaron Boone）盛讚，「他能站在這裡並不是因為有人受傷，而是因為他過去幾個月在小聯盟的表現配得上這個機會，他有大聯盟水準的速球，次要球種也愈來愈穩定。」

在父母與來自麻州沃波爾家鄉的20多位親友注視下，史利特勒首局就獲隊友火力支援，洋基首局灌進3分，包括奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）的全壘打在內，全場共敲出9分，奠定勝基。

Jazz Chisholm Jr. drives one out to center pic.twitter.com/l7dUTGolsq — MLB (@MLB) July 9, 2025

史利特勒以99.6英里速球凍結本季全壘打王羅里（Cal Raleigh）完成生涯首K，並在生涯第75球再讓羅里揮空，結束他的處女秀。

根據數據統計，史利特勒成為洋基隊史上第10位在大聯盟初登板就送出至少7次三振的投手，前一次是2017年的蒙哥馬利（Jordan Montgomery），這份名單中也包括田中將大、赫南德茲（Orlando Hernandez）等名投，讓人對他的未來充滿想像。

雖然在退場後牛棚接手稍有動盪，羅艾希嘉（Jonathan Loáisiga）在首球就被亞羅薩倫納（Randy Arozarena）轟出2分砲，使史利特勒被計上第3分責失，但仍無損他出色的初登板表現。

Randy Arozarena está gozando en el Bronx pic.twitter.com/FfApLtf2zx — MLB Español (@mlbespanol) July 10, 2025

史利特勒賽後說，「其實比賽前更緊張，到球場見到大家就好很多，真的很幸運能站上這個舞台並把首勝拿下來，不管接下來怎樣，我都會珍惜這份機會。」

布恩已承諾將在明星賽後再讓史利特勒1次先發，洋基教練團也期待見證他能否在大聯盟寫下屬於自己的長篇故事。