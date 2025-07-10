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百萬象迷開搶！ 中信兄弟公布台北大巨蛋主場售票資訊

▲▼ 百萬象迷迎接下半季全力衝刺！中信兄弟公佈臺北大巨蛋主場售票資訊 。（圖／中信兄弟提供）

▲ 百萬象迷迎接下半季全力衝刺！中信兄弟公佈臺北大巨蛋主場售票資訊 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟即將在8月份第一個週末於臺北大巨蛋迎接最受大家矚目的《龍角散草本喉糖「CHANNEL B Vol.2」K歌主題週》活動，自6月底開賣至今，已售出超過8成的座位區域，僅剩下些許座位區域提供球迷朋友線上搶購。

今天中信兄弟球團也正式公告《排球少年!!》聯名主題週，以及《Zespri快充 兄弟快衝！》下半季平日大巨蛋主場售票資訊。售票時間將於7/15（二）中午12點30分，依序開放季票會員及具會員資格的球迷朋友購票；7/18（五）中午12點30分則將開放全面售票，邀請百萬象迷一起進場，集結進化力量！

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中信兄弟今年下半季第2檔臺北大巨蛋主題日活動，特別與當今最火紅的少年漫畫《排球少年!!》聯名，打造《排球少年!!》聯名主題日 —— 飛べ！最強的王者！期待能夠與劇情中的「同步攻擊」默契，注入中信兄弟成為黃衫軍團結的力量，那股貫穿場上的信念與熱血，將在臺北大巨蛋全面凝聚！

邀請球迷朋友於8/22（五）至8/24（日），一起前進中信兄弟大巨蛋主場，準備好一起燃燒內心那股無盡的勇氣，來場不能重來的比賽！

此外，中信兄弟也公布下半季臺北大巨蛋主場平日場次售票資訊：

8/27（三）與8/28（四）兩天，舉行《Zespri快充 兄弟快衝！》活動日，讓Zespri幫你快充營養、全力為兄弟加油！
原訂9/18（四）與9/19（五）於臺中洲際棒球場進行的平日主場賽事，也將調整場地至臺北大巨蛋。相關季票會員場地調整補償資訊，也請球迷朋友持續關注中信兄弟官方社群粉絲專頁。

中信兄弟臺北大巨蛋8/22（五）至8/24（日）主題週活動，以及4場平日主場賽事將於7/15（二）12:30在「中信育樂售票網」、「CTBC SPORTS APP」開放2025洲際季票會員9/18（四）至9/19（五）優先選位，18:30開放大巨蛋場次優先購票。

7/16（三）10:00開放2025猛象會、艾樂粉會、親子象會會員優先購票，18:30起享象悠遊卡會員優先購買；
7/17（四）10:00開放中信兄弟聯名卡（邀約制）優先購票；
7/18（五）12:30起，於「中信育樂售票網」、「CTBC SPORTS APP」及「7-11 ibon售票機台」全面開放購票！

購票連結：https://tix.ctbcsports.com/BROTHERS/UTK0101_
視線不完整區域請參閱：https://www.brothers.tw/POR0116_?TYPE=5
購票注意事項：https://www.brothers.tw/POR0116_?TYPE=2

▲▼ 百萬象迷迎接下半季全力衝刺！中信兄弟公佈臺北大巨蛋主場售票資訊 。（圖／中信兄弟提供）

▲▼ 百萬象迷迎接下半季全力衝刺！中信兄弟公佈臺北大巨蛋主場售票資訊 。（圖／中信兄弟提供）

▲▼ 百萬象迷迎接下半季全力衝刺！中信兄弟公佈臺北大巨蛋主場售票資訊 。（圖／中信兄弟提供）

關鍵字： 棒球球迷比賽活動售票中信兄弟台北大巨蛋

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