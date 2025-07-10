釀酒人3：2延長賽再見逆轉！首度主場橫掃道奇、送對手6連敗

Jackson Chourio with the #walkoff hit to secure the SWEEP! pic.twitter.com/j5DTRMvb36 — MLB (@MLB) July 9, 2025

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇客場續戰密爾瓦基釀酒人，以 2比3 慘遭延長賽再見安打逆轉，苦吞本季最慘6連敗，同時也是本季首度連兩個系列賽被橫掃。

大谷翔平3打數無安打，但2次保送皆參與得分，表現依然具有價值。

首局第1打席，大谷與投手纏鬥10球後，對低角滑球揮空三振；3局第2打席，擊出中前方向平飛球，看似形成安打，卻遭中外野手飛撲美技沒收。

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5局第3打席，2出局滿壘，大谷選到四壞保送，擠回本場第一分，為道奇打破僵局。可惜後續貝茲（Mookie Betts）飛球出局，絕佳機會僅拿1分。

道奇先發葛拉斯諾（Tyler Glasnow）是自4月27日以來首次登板，前4局投得精彩無失分，但在道奇取得領先後的5局下，卻因投手犯規與捕手史密斯（Will Smith）的傳球失誤，讓釀酒人扳平比數。

7局上，道奇靠著雙盜壘與大谷再次選到保送，製造一出局滿壘的大好機會，貝茲補上左外野高飛犧牲打，成功再度取得2比1領先。

然而，進入第9局，道奇讓守護神史考特（Tanner Scott）跨局續投，結果第8局2出局後被敲安、失分，釀酒人追平比數。

10局下，第5任投手耶茲（Kirby Yates）未能守成，被楚里歐（Jackson Chourio）敲出再見安打，道奇慘遭逆轉。

釀酒人完成隊史首次在主場橫掃道奇的系列戰，也是繼2012年5月與2017年8月以來，首次橫掃道奇，前兩次都發生在洛杉磯。

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）