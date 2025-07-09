賴鴻誠接連保送陷滿壘危機　戴培峰檢討：顧慮太多導致投手投不好

▲戴培峰（右）與李東洺（左）。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將8日對戰味全龍，關鍵第8局上賴鴻誠登板，先被敲出一支安打，隨後接連投出兩次四壞球保送，未能解決任何打者即遭換投。賽後捕手戴培峰坦言，當下考慮太多應對情況，也點出賽後檢討的關鍵，並承認自己還需要再調整。

悍將先發投手李東洺表現亮眼，第5局上兩出局後對陳子豪投出保送，戴培峰隨即喊暫停上投手丘與他討論，這段畫面也在社群平台上引起熱議。戴培峰解釋：「我跟他說那局手部動作有點不太對。兩出局突然出現四壞球，加上比數接近，如果持續投不進好球帶，有可能會失控。」

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談到暫停時與李東洺的溝通，戴培峰表示：「其實沒特別講什麼，就是讓他暫停一下調整，提醒他專注在打者身上。他比賽中段會有一點波動，但這次很快就調整回來，表現非常棒。」

李東洺在戴培峰的引導下，主投7局僅失1分，繳出生涯最長局數。戴培峰也稱讚他的控球表現到位，各種球路都能精準控制，有效壓低用球數，延長投球局數。

至於8局上賴鴻誠的狀況，無人出局一二壘有跑者時，李凱威擺出短棒仍投出變化球形成保送，讓味全攻佔滿壘。戴培峰提到，賽後檢討的部分是，投太多變化球，「鴻誠學長今年直球控制相對沒那麼好，當下想說以變化球讓他點。」

透過賽後檢討會議，有教練詢問為什麼不配直球。戴培峰還考量到味全打者很會玩球的習性，「對方有收打的可能性，加上鴻誠學長的變速球控得較好。」結果形成保送，戴培峰表示，「下次會以單純的模式，昨天顧慮較多導致投手投不好，我會再作調整，我會再思考一下當下的選擇，投手投很棒，沒有問題。」