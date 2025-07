老鷹圍繞楊恩苦築防守體系　美名記：若再無法贏球他就是問題

▲楊恩作為老鷹一哥,球隊近年積極圍繞他建隊。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

老鷹近年積極圍繞招牌後衛楊恩(Trae Young)補強,打造出1支理應能在東區站穩一席之地的完整陣容,《CBS Sports》專欄作家博特金(Brad Botkin)在最新評論中直言,若楊恩在這樣的配置下依舊無法帶領球隊贏球,「那麼他自己可能就是問題所在」。

老鷹自2021年闖進東區決賽後,4季累積戰績僅160勝168敗,2度無緣季後賽,其餘2次也在首輪止步,儘管先後引進莫瑞(Dejounte Murray)、選秀狀元里薩希(Zaccharie Risacher)、防守悍將丹尼爾斯(Dyson Daniels)等側翼,老鷹仍未脫離季後賽1輪遊的命運。今年休賽季,老鷹球團再度出手補強,找來波辛基斯(Kristaps Porziņģis)、亞歷山大-沃克(Nickeil Alexander-Walker)助陣,期許新賽季衝擊冠軍。

博特金指出,老鷹為了楊恩,打造出能最大程度掩護其防守短板的隊形,包含丹尼爾斯、亞歷山大-沃克與里薩希組成的鋒線防線,加上奧康古(Onyeka Okongwu)及波辛基斯的禁區保護,就是相信楊恩能率隊衝擊冠軍。

然而,楊恩職業生涯至今三分命中率始終未達聯盟平均,且近3季2度大幅低於水準,無球跑動與防守態度更時常遭到質疑,博特金直言,「柯瑞(Stephen Curry)同樣是先天防守條件不佳的控衛,卻透過後天訓練與體能雕塑成為合格防守者,楊恩有投入相同努力嗎?」

Bad news: Trae Young is still a disaster on defense



Watched tape with a hopeful eye—but it’s brutal. Annihilated by screens, back-door cuts, transition airhead, stuck on the ballhandler’s hip, lazy closeouts, gives up historically easy post-buckets, too small to contest…tough pic.twitter.com/qN5uWQpMad