老鷹圍繞楊恩苦築防守體系　美名記：若再無法贏球他就是問題

▲楊恩作為老鷹一哥，球隊近年積極圍繞他建隊。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

老鷹近年積極圍繞招牌後衛楊恩（Trae Young）補強，打造出1支理應能在東區站穩一席之地的完整陣容，《CBS Sports》專欄作家博特金（Brad Botkin）在最新評論中直言，若楊恩在這樣的配置下依舊無法帶領球隊贏球，「那麼他自己可能就是問題所在」。

老鷹自2021年闖進東區決賽後，4季累積戰績僅160勝168敗，2度無緣季後賽，其餘2次也在首輪止步，儘管先後引進莫瑞（Dejounte Murray）、選秀狀元里薩希（Zaccharie Risacher）、防守悍將丹尼爾斯（Dyson Daniels）等側翼，老鷹仍未脫離季後賽1輪遊的命運。今年休賽季，老鷹球團再度出手補強，找來波辛基斯（Kristaps Porziņģis）、亞歷山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）助陣，期許新賽季衝擊冠軍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

博特金指出，老鷹為了楊恩，打造出能最大程度掩護其防守短板的隊形，包含丹尼爾斯、亞歷山大-沃克與里薩希組成的鋒線防線，加上奧康古（Onyeka Okongwu）及波辛基斯的禁區保護，就是相信楊恩能率隊衝擊冠軍。

然而，楊恩職業生涯至今三分命中率始終未達聯盟平均，且近3季2度大幅低於水準，無球跑動與防守態度更時常遭到質疑，博特金直言，「柯瑞（Stephen Curry）同樣是先天防守條件不佳的控衛，卻透過後天訓練與體能雕塑成為合格防守者，楊恩有投入相同努力嗎？」

Bad news: Trae Young is still a disaster on defense



Watched tape with a hopeful eye—but it’s brutal. Annihilated by screens, back-door cuts, transition airhead, stuck on the ballhandler’s hip, lazy closeouts, gives up historically easy post-buckets, too small to contest…tough pic.twitter.com/qN5uWQpMad — NBA University (@NBA_University) November 4, 2022

博特金最後警告，老鷹若向楊恩提出頂薪續約報價，繼續把資源投入在「數據好看卻無法帶隊贏球」的球星身上，球隊恐將陷入長期泥沼，他提醒，去年休賽季當老鷹有意討論交易楊恩時，市場回應冷淡，就是各隊對其「是否能成為冠軍球隊主控」的質疑。

在防守與空間資源均到位的情況下，楊恩必須證明自己不只是「漂亮數據」，博特金直言，若老鷹仍只能在東區掙扎於50勝邊緣，甚至再度成為附加賽球隊，屆時責任恐怕再也無法推諉。