運動雲

>

老鷹圍繞楊恩苦築防守體系　美名記：若再無法贏球他就是問題

▲▼老鷹楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲楊恩作為老鷹一哥，球隊近年積極圍繞他建隊。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

老鷹近年積極圍繞招牌後衛楊恩（Trae Young）補強，打造出1支理應能在東區站穩一席之地的完整陣容，《CBS Sports》專欄作家博特金（Brad Botkin）在最新評論中直言，若楊恩在這樣的配置下依舊無法帶領球隊贏球，「那麼他自己可能就是問題所在」。

老鷹自2021年闖進東區決賽後，4季累積戰績僅160勝168敗，2度無緣季後賽，其餘2次也在首輪止步，儘管先後引進莫瑞（Dejounte Murray）、選秀狀元里薩希（Zaccharie Risacher）、防守悍將丹尼爾斯（Dyson Daniels）等側翼，老鷹仍未脫離季後賽1輪遊的命運。今年休賽季，老鷹球團再度出手補強，找來波辛基斯（Kristaps Porziņģis）、亞歷山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）助陣，期許新賽季衝擊冠軍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

博特金指出，老鷹為了楊恩，打造出能最大程度掩護其防守短板的隊形，包含丹尼爾斯、亞歷山大-沃克與里薩希組成的鋒線防線，加上奧康古（Onyeka Okongwu）及波辛基斯的禁區保護，就是相信楊恩能率隊衝擊冠軍。

然而，楊恩職業生涯至今三分命中率始終未達聯盟平均，且近3季2度大幅低於水準，無球跑動與防守態度更時常遭到質疑，博特金直言，「柯瑞（Stephen Curry）同樣是先天防守條件不佳的控衛，卻透過後天訓練與體能雕塑成為合格防守者，楊恩有投入相同努力嗎？」

博特金最後警告，老鷹若向楊恩提出頂薪續約報價，繼續把資源投入在「數據好看卻無法帶隊贏球」的球星身上，球隊恐將陷入長期泥沼，他提醒，去年休賽季當老鷹有意討論交易楊恩時，市場回應冷淡，就是各隊對其「是否能成為冠軍球隊主控」的質疑。

在防守與空間資源均到位的情況下，楊恩必須證明自己不只是「漂亮數據」，博特金直言，若老鷹仍只能在東區掙扎於50勝邊緣，甚至再度成為附加賽球隊，屆時責任恐怕再也無法推諉。

關鍵字： NBA老鷹楊恩

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

164公里火球怪物出世！連柯蕭都看傻：不可思議

164公里火球怪物出世！連柯蕭都看傻：不可思議

樂天桃猿誤發政治動態惹議　火速刪除道歉認操作失誤

樂天桃猿誤發政治動態惹議　火速刪除道歉認操作失誤

經典賽官方公布售票資訊　中華隊單場票開搶日期出爐

經典賽官方公布售票資訊　中華隊單場票開搶日期出爐

3屆MVP約基奇告知金塊不續約　丹佛禁區替補備案是霍佛德？

3屆MVP約基奇告知金塊不續約　丹佛禁區替補備案是霍佛德？

山本由伸被KO後退出明星賽　大聯盟公布遞補人選

山本由伸被KO後退出明星賽　大聯盟公布遞補人選

大谷翔平刷新國聯149年紀錄！驚天第31轟寫下歷史新高峰

大谷翔平刷新國聯149年紀錄！驚天第31轟寫下歷史新高峰

大谷翔平砲轟怪物新秀！31轟再破道奇隊史紀錄

大谷翔平砲轟怪物新秀！31轟再破道奇隊史紀錄

日本最美女雙將拆夥！才剛在奧運奪銅

日本最美女雙將拆夥！才剛在奧運奪銅

「他有點像徐若熙！」味全龍餵球投手盧泓捷受關注　心中有職棒夢

「他有點像徐若熙！」味全龍餵球投手盧泓捷受關注　心中有職棒夢

吉力吉撈「死裡逃生」連葉總都說神奇！鑀龍投出數一數二好表現

吉力吉撈「死裡逃生」連葉總都說神奇！鑀龍投出數一數二好表現

粉絲朝台上扔Labubu！ Lisa直呼「很危險」往回丟

熱門新聞

164公里火球怪物出世！連柯蕭都看傻：不可思議

樂天桃猿誤發政治動態惹議　火速刪除道歉認操作失誤

經典賽官方公布售票資訊　中華隊單場票開搶日期出爐

3屆MVP約基奇告知金塊不續約　丹佛禁區替補備案是霍佛德？

山本由伸被KO後退出明星賽　大聯盟公布遞補人選

大谷翔平刷新國聯149年紀錄！驚天第31轟寫下歷史新高峰

讀者回應

﻿

熱門新聞

1164公里火球怪物出世！連柯蕭都看傻

2桃猿誤發政治動態惹議　火速刪除道歉

3中華隊單場票開搶日期出爐

43屆MVP約基奇告知金塊不續約

5山本由伸被KO後退出明星賽

最新新聞

1謝淑薇3盤逆轉挺進溫網女雙4強

2美名記：若再失利，楊恩恐是問題

3雷霆近73億續約23歲禁區未來

4中職明星賽簽名會12日開搶　啦啦隊與球星出席名單出爐

5戴維斯驚傳視網膜剝離已動刀治療

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李珠珢大爆改齊短髮亮相！　熱跳《Good Thing》辣翻全場

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

李珠珢韓國甜美應援！　露小蠻腰熱舞電翻全場

林佳緯話題滿點　陳傑憲：活在自己的小宇宙、很無害

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366