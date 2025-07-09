羅里敲出本季第36轟　超車小葛瑞菲！締造隊史新紀錄

36 home runs for Cal Raleigh!



He passes Ken Griffey Jr. for most home runs by a @Mariners player before the All-Star break pic.twitter.com/Dz6urLTdK7 — MLB (@MLB) July 9, 2025

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

水手今（9）日以3比10不敵洋基，儘管球隊失利，重砲捕手羅里（Cal Raleigh）仍在8局上敲出本季第36號全壘打，超越傳奇球星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）在1998年創下的「明星賽前最多全壘打」紀錄，寫下水手隊史新頁。

水手總教練威爾森（Dan Wilson）曾在90年代與小葛瑞菲並肩作戰，他坦言，原以為小葛瑞菲保持了26年的紀錄將難以撼動，「他（小葛瑞菲）能輕鬆轟出全壘打，從沒想過有人能打破這紀錄。」威爾森說。

然而紀錄終究是用來被打破的，8局上，水手以1比10大幅落後，羅里面對洋基右投哈利布（Geoff Hartlieb）1好1壞後鎖定1記變化球，一棒轟上右外野2樓看台，成為水手隊史單季明星賽前最多轟（36支），超越小葛瑞菲1998年的35轟紀錄。另外，羅里也是目前大聯盟全壘打王，領先第2名賈吉（Aaron Judge）2轟。

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▲羅里單季明星賽前全壘打數超越小葛瑞菲。（圖／達志影像／美聯社）

「當然，今天比賽不是我們想要的結果，有些沮喪，但能完成這件事還是很酷的。」羅里談到破紀錄時說，「小葛瑞菲是偉大的球員，我只是盡自己的本分。」

羅里不僅以36轟暫居大聯盟全壘打王，還以76分打點領跑美聯，同時繳出.268/.383/.646的打擊三圍，持續在美聯MVP討論中與賈吉並駕齊驅。

▲羅里與賈吉是本季MVP熱門。（圖／達志影像／美聯社）

談到今年與過往的不同，羅里坦言，「我努力變得更好，想了解自己作為打者是什麼樣子，打擊端想再提升，盡量搶攻好球，不只專注在長打，而是有機會就先把安打打出來。」

水手此役先發吉爾伯特（Logan Gilbert）在雨勢中度過前4局無失分，不過35分鐘的延賽後，5局下失掉1分，6局則遭史坦頓（Giancarlo Stanton）敲出3分砲後徹底崩盤，單局再失4分提前退場，接手的雷古米納（Casey Legumina）也僅投1局就被打下5分。

Giancarlo Stanton breaks it open for the @Yankees with a 3-run blast! pic.twitter.com/TOdrHJJtw8 — MLB (@MLB) July 9, 2025

威爾森賽後說，「今天很艱難，洋基打了好幾支全壘打，讓比賽早早失控，我覺得吉爾伯特一開始投得很好，相當具有壓制力，只是後來被史坦頓那發全壘打給打亂。」

8局上，水手靠羅德里奎茲（Julio Rodríguez）擊出帶有打點的二壘安打，隨後羅里再補上2分砲，成為比賽少數亮點，威爾森表示，「祝賀羅里創下隊史紀錄，期待我們能把今天最後的幾個好表現延續下去，帶進明天的比賽。」