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首打席砲轟釀酒人「怪物新人」　大谷翔平讚對方：控球非常好

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇大谷翔平今（9）日在客場對釀酒人，以「第1棒、指定打擊」身份先發出賽，首打席便擊出睽違7場的本季第9支首打席全壘打，同時也是個人本季第31轟，然而道奇最終遭逆轉，以本季最長的5連敗收場。賽後大谷談到與「怪物新人」米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）的交鋒，「他的每一種球種都非常有侵略性、也非常出色，最重要的是控球非常好。」

大谷在首局首打席面對米蕭羅斯基的第1球，就被測得高達100.3英里（約161.4公里），引發球場一片騷動；接著第2球的曲球，大谷揮空吞下1好球；第3球，大谷針對前一次揮空的曲球完美掌握，將球輕鬆送上中外野看台，擊出本季第9支首打席全壘打，讓敵方球迷驚愕不已。

▲▼釀酒人米蕭羅斯基。（圖／達志影像／美聯社）

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▲米蕭羅斯基面對大谷翔平狂飆161公里火球。（圖／達志影像／美聯社）

談到該打席如何面對超過160公里的速球及最終鎖定曲球出棒，大谷說，「基本上跟平常一樣，好球就確實揮擊，無論球種，對於好球就確實出棒，對困難的壞球盡量不去碰，雖然很簡單，但就是這樣。」

這發31號全壘打也是他在31歲生日後首度開轟，根據統計，這發全壘打擊球初速為108.4英里（約174.5公里）、飛行距離431英尺（約131.4公尺）、打擊角度27度，同時也是大谷本季首次在2好球後敲出的全壘打。

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

隨後大谷在與這位「怪物新人」的對決中，3局無人出局、二壘有跑者的第2打席，鎖定同樣的曲球強力揮擊卻遭三振；第6局的第3打席則選到四壞保送，本場成績為2打數1安打（1全壘打）、1保送。

米蕭羅斯基身高201公分、體重89公斤，修長的身形卻能投出最快102.4英里（約164.8公里）的速球，是備受矚目的大勢新人，他在6月中面對紅雀的MLB初登板，就投出5局無安打、無失分，隨後對雙城的比賽甚至前6局未讓任何跑者上壘，成為1900年以來首位先發投手在生涯前11局連續無安打的紀錄保持人。

此役道奇雖靠大谷首打席全壘打先馳得點，卻被米蕭羅斯基在6局內壓制至僅得1分，狂吞了12次三振，最終遭逆轉落敗，陷入本季最長的5連敗。

關鍵字： MLB道奇大谷翔平米蕭羅斯基

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