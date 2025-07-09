「他有點像徐若熙！」味全龍餵球投手盧泓捷受關注　心中有職棒夢

▲盧泓捷。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍今年找來一位新的訓練員，因臉蛋有點像徐若熙而引起球迷熱議。他是剛從中華科技大學畢業的盧泓捷，曾就讀高雄市三民高中，目前主要任務是擔任賽前餵球投手，協助打者進行打擊調整。

今年21歲的盧泓捷原先就讀環球科技大學，在校隊解散後轉學至中華科技大學並於今年6月畢業。味全龍缺左投的餵球投手，今年進入味全龍擔任訓練員，報到首日就在大巨蛋主場亮相。

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由於他身形瘦削又是左投，有龍隊球員打趣地問他是否是中信兄弟左投張祖恩的兄弟。而在桃園球場，一張他撥頭髮的照片被球迷拍下，引發討論。對此他接受《ETtoday新聞雲》訪問時笑說：「朋友有跟我說球迷在討論，我才知道這件事。」至於被說第一眼猛一看會覺得長得像徐若熙，他則表示：「有聽朋友講過，我自己是覺得不像啦！」

自今年4月起擔任餵球投手以來，盧泓捷坦言這段期間成長不少，「跟學生時期差很多，從旁觀察比賽張力也不一樣，在技術與經驗上都有收穫，像是控球的穩定度就有進步。」能與偶像王維中同隊，讓他感到格外興奮。他說：「我們都是左投，他又上過大聯盟，球路很好，讓我很佩服。」

盧泓捷曾在2023年參加中職選秀但落選，如今以訓練員身份轉個彎踏入職棒，他笑說：「算是稍微有一點點圓夢，但還沒有完成。有時候會偷偷練習投球，還在努力中。」與正式投手相比，餵球投手的角色不同，主要目的是讓打者打到球。他也會根據打者回饋來調整球路，「我會盡量把球投得好一點，不要亂跑。」

▲盧泓捷。（圖／記者楊舒帆攝）