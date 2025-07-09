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「小蠻牛」艾卡拉茲直落3擊退諾里　挺進4強朝溫網3連霸邁進

▲艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）直落3晉級溫網第4強。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）直落3晉級溫網第4強。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2屆溫布頓男單冠軍、西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在溫網16強的比賽中展現衛冕者氣勢，直落3盤以6比2、6比3、6比3擊退地主希望諾里（Cameron Norrie）順利晉級4強，距離個人溫網3連霸「僅差2勝」。

這場比賽中，艾卡拉茲展現幾近完美的表現，全場面臨5個破發點皆成功守住，僅用時1小時39分鐘便收下勝利。賽後艾卡拉茲也成為現役僅次7屆冠軍喬科維奇（Novak Djokovic）之外，唯一至少3度打入溫網4強的男子球員。

「我真的很高興能夠再次打進溫布頓4強，」艾卡拉茲受訪時表示，「這對我來說非常特別，也是我本週一開始就立下的目標，我今天的表現讓我很滿意，特別是面對像諾里這樣難纏的對手，我很確定沒有人比他更努力，所以看到他有這樣的表現我也替他開心。」

諾里賽前是生涯第2次在全英俱樂部闖進8強，他試圖透過底線相持對抗艾卡拉茲，但這位西班牙天王展現全面技巧，多次藉由發球上網出奇制勝，整場比賽於發球上網時，艾卡拉茲拿下16分中的14分，展現極高成功率。

同時，艾卡拉茲的發球表現同樣以壓倒性的火力持續輸出，一發得分率高達89%（50/56），並送出12記ACE，幾乎沒有給諾里太多喘息機會。

這場勝利是艾卡拉茲巡迴賽第23連勝，他將在4強戰對上來勢洶洶的美國好手弗里茲（Taylor Fritz），後者正處於9連勝佳績，並在先前連奪斯圖加特與伊斯特本2座草地冠軍，雙方過往對戰紀錄中，艾卡拉茲以2勝0敗佔據優勢。

「他打得非常好，」談到接下來的對手時，艾卡拉茲說：「他最近表現很出色：兩座冠軍、在這裡又打進4強，我會準備好迎接這場硬仗，對上他永遠都不好打，我會保持專注，但此刻我只想好好享受這個晉級4強的時刻，因為這真的很不容易。」

關鍵字： ATP溫網

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