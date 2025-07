「小蠻牛」艾卡拉茲直落3擊退諾里　挺進4強朝溫網3連霸邁進

▲艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)直落3晉級溫網第4強。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2屆溫布頓男單冠軍、西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)在溫網16強的比賽中展現衛冕者氣勢,直落3盤以6比2、6比3、6比3擊退地主希望諾里(Cameron Norrie)順利晉級4強,距離個人溫網3連霸「僅差2勝」。

這場比賽中,艾卡拉茲展現幾近完美的表現,全場面臨5個破發點皆成功守住,僅用時1小時39分鐘便收下勝利。賽後艾卡拉茲也成為現役僅次7屆冠軍喬科維奇(Novak Djokovic)之外,唯一至少3度打入溫網4強的男子球員。

「我真的很高興能夠再次打進溫布頓4強,」艾卡拉茲受訪時表示,「這對我來說非常特別,也是我本週一開始就立下的目標,我今天的表現讓我很滿意,特別是面對像諾里這樣難纏的對手,我很確定沒有人比他更努力,所以看到他有這樣的表現我也替他開心。」

