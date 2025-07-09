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道奇拉上前明星終結者迪亞茲　羅伯斯：高張力場面不登板

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇在今（9）日對戰釀酒人之前，宣布將前明星終結者迪亞茲（Alexis Díaz）拉上大聯盟，為牛棚注入新血。這將是他自5月底被紅人交易後，首次在大聯盟亮相。

為了給迪亞茲騰出空間，道奇將昨日對釀酒人登板2局、失2分的右投費南德茲（Julian Fernández）下放至3A。

現年28歲的迪亞茲，是大都會終結者迪亞茲（Edwin Díaz）的弟弟，曾在2023年以37次救援成功入選明星賽，然而，他本季在紅人表現不佳，被降到3A後也未能找回手感，今年在大聯盟僅出賽6場，防禦率高達12.00。

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道奇在交易獲得迪亞茲後，安排他在球隊位於亞利桑那的發展中心進行投球機制調整，約莫2周後才於6月中旬派至3A報到。

小聯盟初期迪亞茲連3場無失分，但隨後控球問題再現，最近3場（僅投1又1/3局）失掉5分，總計在3A的6場出賽投4又2/3局，防禦率9.64，送出3次三振並有1次救援成功。

總教練羅伯斯（Dave Roberts）談到迪亞茲時表示，「他的表現有好有壞，我們一直在努力讓投球機制更穩定，我認為他的手臂狀況沒問題，球質依舊不錯，但就是控球穩定性還沒達到我們期待的程度。」

▲▼道奇迪亞茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲迪亞茲被道奇拉上大聯盟。（圖／達志影像／美聯社）

道奇牛棚本季防禦率4.46在全聯盟排名第24，再加上多名先發投手受傷，牛棚累計已投出407又1/3局，是全大聯盟最多。

羅伯斯指出，迪亞茲可能擔任長中繼角色，但短期內不會在高張力場面登板。

 
關鍵字： MLB道奇茲亞茲

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