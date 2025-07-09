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美國帥哥弗里茲終結溫網魔咒　首度闖進4強寫生涯最佳

▲美國名將弗里茲（Taylor Fritz）晉級溫網4強。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國名將弗里茲（Taylor Fritz）晉級溫網4強。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

美國名將弗里茲（Taylor Fritz）在台灣時間8日晚間溫網男單8強戰中，以6比3、6比4、1比6、7比6（4）擊敗俄羅斯好手卡查諾夫（Karen Khachanov），生涯首度晉級溫布頓4強，不僅打破個人2度在此階段5盤落敗的魔咒，也再度證明自己在草地賽季的強勢狀態。

這場比賽歷時2小時36分鐘，弗里茲克服第3盤崩盤及第4盤初段被破發的劣勢，最終在搶7穩住陣腳順利晉級；賽後弗里茲在場上受訪時難掩激動之情表示：「這種感覺太棒了，之前2次在這裡打到8強都輸在5盤大戰，我不覺得我還能再承受一次這樣的結果，所以我真的很開心，這次我終於可以打4強了。」

弗里茲目前已在本季草地賽事累積13勝，為ATP巡迴賽最多，他持續穩居即時排名第5名，目前僅落後第4的德雷珀（Jack Draper）15分；而在ATP杜林年終總決賽的積分榜上，他也因溫網的出色表現上升7個名次來到第7，暫時取得年終賽的參賽資格。

比賽前2盤弗里茲完全掌控節奏，未面臨破發危機，但第3盤卻風雲變色，被卡查諾夫連下5局逆轉，弗里茲也在盤間接受醫療暫停，重新貼妥右腳膠帶，第4盤開局他再遭破發，一度陷入困境。

「我很高興能撐過這場比賽。」弗里茲提及，「前2盤比賽對我來說進行得非常順利，我從來沒有遇過比賽節奏突然這樣翻轉，所以我很高興第4盤能夠穩住扳回劣勢，我知道如果讓比賽進入第5盤，情勢肯定會不利於我。」

談到第3盤的崩盤，弗里茲直言：「他確實打得更好，但我覺得是我自己在第3盤開局打得不好，給了他太多希望，我從來沒有遇過比賽突然變化那麼大，我前面還覺得自己完全掌控節奏、發球也很好，突然間我就開始不斷失誤，之前還覺得自己球球都能進，結果一轉眼我就錯誤連連，而他把每一球都回過來，我真的只能靠鬥志扳回那個破發，再把比賽拉回平衡狀態。」

27歲的弗里茲在本屆賽會前2輪也歷經5盤大戰，先後淘汰了佩里卡德（Giovanni Mpetshi Perricard）與迪亞洛（Gabriel Diallo），如今能在關鍵時刻展現穩定性，證明他的草地實力與抗壓性正處於職業生涯巔峰。

關鍵字： ATP溫網

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