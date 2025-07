美國帥哥弗里茲終結溫網魔咒　首度闖進4強寫生涯最佳

▲美國名將弗里茲(Taylor Fritz)晉級溫網4強。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

美國名將弗里茲(Taylor Fritz)在台灣時間8日晚間溫網男單8強戰中,以6比3、6比4、1比6、7比6(4)擊敗俄羅斯好手卡查諾夫(Karen Khachanov),生涯首度晉級溫布頓4強,不僅打破個人2度在此階段5盤落敗的魔咒,也再度證明自己在草地賽季的強勢狀態。

這場比賽歷時2小時36分鐘,弗里茲克服第3盤崩盤及第4盤初段被破發的劣勢,最終在搶7穩住陣腳順利晉級;賽後弗里茲在場上受訪時難掩激動之情表示:「這種感覺太棒了,之前2次在這裡打到8強都輸在5盤大戰,我不覺得我還能再承受一次這樣的結果,所以我真的很開心,這次我終於可以打4強了。」

Taylor's Triumphant Fritz wins in four and awaits the winner of Alcaraz and Norrie in the SF #Wimbledon pic.twitter.com/W1Sunqie0E

弗里茲目前已在本季草地賽事累積13勝,為ATP巡迴賽最多,他持續穩居即時排名第5名,目前僅落後第4的德雷珀(Jack Draper)15分;而在ATP杜林年終總決賽的積分榜上,他也因溫網的出色表現上升7個名次來到第7,暫時取得年終賽的參賽資格。

比賽前2盤弗里茲完全掌控節奏,未面臨破發危機,但第3盤卻風雲變色,被卡查諾夫連下5局逆轉,弗里茲也在盤間接受醫療暫停,重新貼妥右腳膠帶,第4盤開局他再遭破發,一度陷入困境。

"I'm really happy with how I've turned my career around."



After losing in the #Wimbledon QF twice, Taylor Fritz is now in his first semi-final at SW19 pic.twitter.com/x5OZbeNrGu