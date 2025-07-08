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蔣少宏阻殺破5成居冠歸功團隊！上周日開轟被虧：風吹的

▲▼ 蔣少宏 。（圖／味全龍提供）

▲蔣少宏 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／新北報導

味全龍捕手蔣少宏本季攻守俱佳，上周日對統一獅之戰，繳出雙安包括1發2分砲，一戰貢獻4分打點，另外本季阻殺率破5成，為全聯盟第一。他謙虛表示，阻殺需要靠團隊合作，自己在捕手這塊還有許多要努力的地方，自家總教練葉君璋是他學習的目標。

蔣少宏上一場擊出本季第4轟，寫下單季新高，生涯也達成10轟。對於長打提升，他表示其實沒有做太多改變，「只是想把球打強。」

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對於這發全壘打，隊友郭天信開玩笑說是「被風吹出去的」，因為當天正逢颱風丹娜絲（Typhoon Danas）準備登陸，風勢特別明顯。對此，蔣少宏笑回，天母球場的風向確實讓人摸不著頭緒，「有時候是順風，突然就變逆風，還有落山風，球場兩邊比較容易全壘打，會亂吹。」

不過他也說，自己這一轟確實有打到甜蜜點。話鋒一轉，他直言，對林安可在6局擊出的滿貫砲更感到意外，「一開始還以為是打中全壘打標竿，結果看到孝程（外野手林孝程）越追越遠，啊！真的是頭痛！」

值得一提的是，蔣少宏生涯累積102打點，超越總教練葉君璋的100打點，躍居隊史捕手打點榜第二名。此外，本季阻殺率達0.514。

在捕手教練劉家豪加入之後，味全龍團隊阻殺率大幅提升，目前0.417是各隊最佳。蔣少宏強調，阻殺絕非一己之力，「教練、投手都要幫忙，不是只靠個人，是團隊一起，如果傳得不夠好，也需要捕手補救，是彼此相互cover的結果。」

蔣少宏也向葉君璋看齊，「他一直是我的偶像，是我的學習目標，以前他的出賽數很多，引導投手能力又很好，尤其是讓投手信任你，這一點很重要。」
 

關鍵字： 棒球味全龍蔣少宏捕手攻守俱佳

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