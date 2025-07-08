山本由伸0.2局遭KO道奇苦吞4連敗　大谷翔平雙安跑回唯一1分

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊於8日（台灣時間）作客釀酒人，大谷翔平睽違9場再度單場雙安，並跑回全隊唯一分數。不過道奇最終仍以1比9落敗，自前一系列賽遭橫掃以來，苦吞4連敗。

先發投手山本由伸遭釀酒人第五棒波恩（Andrew Vaughn）轟出三分砲後，被攻佔一、二壘。此時道奇守備再度出現失誤，面對德賓（Caleb Durbin）擊出的游擊滾地球，原有機會化解危機，卻因貝茲（Mookie Betts）傳球失誤再掉1分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著第九棒莫納斯特里奧（Andruw Monasterio）擊出安打，再度失分，總教練羅伯斯（Dave Roberts）隨即決定提前換投。

釀酒人於5局下再度發動攻勢，康特雷拉斯（William Contreras）、波恩接連獲保送後，柯林斯（Isaac Collins）、圖朗（Brice Turang）也敲出安打，追加2分。耶利奇（Christian Yelich）在7局下轟出兩分砲，將比分拉開至9比0。

道奇全場悶了7局，終於在8局上反攻，大谷翔平擊出安打，兩出局後史密斯（Will Smith）獲保送，魯伊茲（Esteury Ruiz）再補上一安，追回1分。

本場大谷翔平在第一、第四打席都敲出安打，相隔8場比賽後再度單場雙安，4打數2安打，跑回全隊唯一分數。山本由伸僅投0.2局，被敲4支安打、失5分（其中3分自責），創下其大聯盟生涯最短退場紀錄，並吞下本季第4敗。