打破費爸觀戰就輸魔咒！喬科維奇逆轉晉溫網8強　兩天王夢幻同場

"It's probably the first time he's watched me and I won the match."



Novak Djokovic is relieved to get a win in front of Roger Federer ????#Wimbledon pic.twitter.com/Q6H1G1p91p — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2025

記者游郁香／綜合報導

38歲的塞爾維亞傳奇喬科維奇（Novak Djokovic）在溫網男單16強賽展現王者韌性，面對比他年輕12歲的澳洲好手迪米納爾（Alex de Minaur），首盤意外遇上亂流，但最終連下3盤逆轉勝出，生涯在草地大滿貫第101勝入袋，連續8年闖進男單8強，也打破「費爸在場觀戰就失利」的魔咒。

身為7屆溫網冠軍的喬科維奇此戰首盤被破發3次，發球與節奏一度大亂，意外以1比6讓出，不過他靠著穩定心態與經驗，在第2盤找回感覺，有效減少失誤，戰成3比3後，以一記漂亮的反手切球完成關鍵破發，氣勢全面翻轉，6比4扳平戰局。

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▲喬科維奇連續8年晉級溫網8強。（圖／達志影像／美聯社）

第3盤，喬科維奇一發進球率飆升至80%，與首盤的48%形成強烈對比。在4比4的膠著時刻，他用滑行截擊化解危機，並在對手失誤下再度破發奠定勝基，以6比4再下一城。

第4盤雖短暫2比4落後，但喬科維奇穩扎穩打連下4局，以6比4鎖定勝利，連拿3盤完成逆轉，繼續朝第8座溫網金盃邁進。

「我覺得自己確實有機會、毫無疑問，」賽後喬科維奇說，「我今年打得很好，狀態也很不錯。我很有信心、很有動力想一路闖進決賽。我們拭目以待會發生什麼事吧。」

▲瑞士天王費德勒場邊優雅觀戰。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，全英草地俱樂部8冠王、瑞士天王費德勒（Roger Federer）此戰也現身場邊。喬科維奇賽後特別向對方致意，費爸則在觀眾席上優雅地微笑拍手，「這大概是他第一次現場看我比賽，而我贏了這場比賽，總算打破了魔咒，真的很棒。」

「能有Roger在這裡真是太好了，他是一位偉大的冠軍，是我非常敬佩與尊敬的人。」喬科維奇說，「我們多年來共同征戰賽場，能在他最喜愛、也是戰績最輝煌的賽事上看到他回來，真的很棒。」