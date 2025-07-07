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NBA三方交易！快艇送鮑威爾到熱火　美媒：準備迎接畢爾加盟

記者游郁香／綜合報導

NBA今（7）日晚間出現一筆三方交易，快艇將後場主力鮑威爾（Norman Powell）送到熱火，換取爵士前鋒柯林斯（John Collins），猶他則從熱火手上得到「愛神」洛夫（Kevin Love）、安德森（Kyle Anderson）及2027年次輪選秀權，記者西德里（Evan Sidery）認為快艇是在為畢爾（Bradley Beal）加盟做準備。

《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）率先披露，這筆三方交易內容為：快艇獲得柯林斯，熱火得到上季表現亮眼的鮑威爾，爵士則收下洛夫、安德森與一枚來自快艇的2027年次輪選秀權。

鮑威爾上季場均21.8分創下生涯新高，另貢獻1.2抄截，場均能砍3顆三分球，三分命中率更高達41.8%。他將強化熱火的外線與得分火力，不過也讓邁阿密後場出現擁擠狀況。快艇方面則透過這筆交易補進擅長切入與空接的柯林斯，提升鋒線的彈性與機動性。

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▲▼快艇哈登、鮑威爾；金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲鮑威爾上季打出生涯代表作，將成為熱火後場強力火力來源。（圖／達志影像／美聯社）

NBA記者史密斯點評此交易，「我很喜歡快艇用後場深度的鮑威爾換來真正的大前鋒柯林斯。 邁阿密拿下鮑威爾也是不錯的補強，但他們的後場現在人有點多了。 爵士則是用柯林斯換回一些資產。我們再看看洛夫會怎麼處理（我猜會被裁掉），安德森應該會留下。」

資深記者歐康納（Kevin O'Connor）也盛讚快艇的操盤，認為他們現在的前場輪替組合「靈活且具深度」，熱火則用極低代價補進一位具明星潛力的得分手。

爵士的操作卻受到質疑，記者西德里指出，猶他先前也將塞克斯頓（Collin Sexton）與一枚次輪籤打包交易至太陽，換來紐基奇（Jusuf Nurkić），等於連兩筆交易都未換回實質戰力，他直言，「這是總裁安吉（Danny Ainge）罕見的操作失誤，他顯然在球員交易上拖得太久，錯失最佳價值時機。」

西德里也提到，快艇現在在後場空出一個位置，他預估是為迎接3屆全明星後衛畢爾做準備，畢爾即將與太陽完成買斷，「將鮑威爾交易到熱火，讓洛杉磯的輪替陣容中出現了重要空缺，正好為畢爾創造出發揮空間，目前畢爾與快艇雙方有共同興趣。」

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯快艇John Collins邁阿密熱火Norman Powell猶他爵士Kevin Love

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