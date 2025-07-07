湖人高於底薪續約海斯引質疑　後場目標「臂展怪」3年約留公鹿

▲海斯與湖人簽下高於底薪的新約，引發外界質疑。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人今（7）日正式與長人海斯（Jaxson Hayes）續約，他所簽下的合約金額出乎外界預料，他以個人6年資歷底薪的120%簽下新約，導致湖人無法透過裁掉米爾頓（Shake Milton）獲得雙年特例，洛城媒體質疑，「市場上並沒有其他球隊對海斯虎視眈眈時，湖人為何要主動給他超過底薪的合約？」

海斯上季後段表現回穩，原被預期會以1年老將底薪留隊，不料湖人最終開出6年資歷底薪120%的合約，這筆操作導致湖人無法只透過裁掉米爾頓來釋放雙年特例，因為球隊使用了中產特例，必須遵守第一層硬上限。海斯續約後將取得「早鳥權」或「鳥權」，等同擁有實質的交易否決權。

湖人若想啟用完整雙年特例，唯一方法就是透過交易減輕薪資壓力。雖然他們尚未進行任何交易，但市場普遍預期湖人還需要補強，因此仍有可能發生變動。

▲羅林斯上季在公鹿打出生涯最佳數據，最終獲得3年約留隊肯定。（圖／達志影像／美聯社）

另外，之前被點名是湖人「關注」的後場「臂展怪」羅林斯（Ryan Rollins），今日已確定留隊，他與公鹿簽下3年1200萬美元合約，將在擁擠的後場輪替中尋求定位。

羅林斯是2022年第44順位新秀，臂展達209公分，曾被勇士視為潛力股，但他只在灣區待了一季，就與普爾（Jordan Poole）一起被打包交易到巫師，換取「控球之神」保羅（Chris Paul）；不過他在華盛頓僅打了半季便遭釋出。

2023-24賽季，羅林斯與公鹿簽下一紙兩年期雙向合約，並在上季3月轉為正式合約。他上季為公鹿出賽56場、先發19場，場均出賽時間約14分鐘，繳出6.2分、1.9籃板與1.9助攻的個人新高數據，投籃命中率達48.7%，三分球命中率40.8%，罰球命中率則為80%。