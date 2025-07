爵士第5順位貝利夏聯首秀熄火　哈迪：教練、球員對他都是好評

▲貝利夏季聯賽首秀表現普普。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

爵士新人貝利(Ace Bailey)今(7)日在夏季聯賽迎來首秀,吸引各界目光。由於先前他拒絕為七六人試訓,被質疑態度有問題,後續又傳出他抗拒效力爵士,讓外界更關注他的場上表現。

貝利的夏季聯賽處女秀表現平平,在爵士以93比89擊敗七六人的比賽中,他出賽25分鐘,13投僅3中,拿下8分,另有7籃板、1助攻、1抄截、1阻攻。

相較之下,七六人探花艾奇康(VJ Edgecombe)轟下全場最高28分、10籃板、4助攻、1抄截、2阻攻,表現亮眼。

儘管貝利在進攻端明顯掙扎,爵士總教練哈迪(Will Hardy)坦然表示,「進攻會慢慢到位,他正在學習新的系統、認識新的隊友,而且過去4天的訓練非常辛苦。」

哈迪也強調,「他擁有NBA等級的身體素質與運動能力,是很棒的隊友,這是這周我從許多教練與球員那裡聽到的,對他都是好評。」

Ace Bailey said "NOT ON MY WATCH!"



The No. 5 overall pick is making presence known!



Salt Lake City Summer League on ESPN pic.twitter.com/DDonPO0Ho0