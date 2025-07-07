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爵士第5順位貝利夏聯首秀熄火　哈迪：教練、球員對他都是好評

▲▼爵士貝利。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝利夏季聯賽首秀表現普普。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

爵士新人貝利（Ace Bailey）今（7）日在夏季聯賽迎來首秀，吸引各界目光。由於先前他拒絕為七六人試訓，被質疑態度有問題，後續又傳出他抗拒效力爵士，讓外界更關注他的場上表現。

貝利的夏季聯賽處女秀表現平平，在爵士以93比89擊敗七六人的比賽中，他出賽25分鐘，13投僅3中，拿下8分，另有7籃板、1助攻、1抄截、1阻攻。

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相較之下，七六人探花艾奇康（VJ Edgecombe）轟下全場最高28分、10籃板、4助攻、1抄截、2阻攻，表現亮眼。

儘管貝利在進攻端明顯掙扎，爵士總教練哈迪（Will Hardy）坦然表示，「進攻會慢慢到位，他正在學習新的系統、認識新的隊友，而且過去4天的訓練非常辛苦。」

哈迪也強調，「他擁有NBA等級的身體素質與運動能力，是很棒的隊友，這是這周我從許多教練與球員那裡聽到的，對他都是好評。」

爵士上季戰績僅17勝65敗，在西區墊底，球隊期盼貝利能帶來攻守兩端的活力，特別是他的速度與運動天賦，雖然貝利選秀後傳出不樂意效力爵士，但球團相信隨著他融入NBA，會逐漸展現成熟。

正在執掌夏季聯賽兵符的爵士助理教練莫里森（Scott Morrison）則說，「這2周就像是NBA速成班，當你從大學層級上來，還只是個18歲的小伙子，得分或投籃之外的事情，對你來說其實更重要，因為那會決定你能否在場上。」

關鍵字： NBA猶他爵士

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