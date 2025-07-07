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力抗賈瑞103記致勝球　英國名將諾里5盤大戰闖溫網8強締紀錄

▲英國左手名將諾里（Cameron Norrie）晉級溫網8強。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國左手名將諾里（Cameron Norrie）晉級溫網8強。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間7日凌晨，英國名將諾里（Cameron Norrie）在一號球場歷經4小時27分鐘的激戰，以6比3、7比6（4）、6比7（7）、6比7（5）、6比3氣走智利發球悍將賈瑞（Nicolas Jarry），繼2022年後再度闖進溫網男單8強，成為本屆賽事唯一仍在單打籤表中的地主選手。

諾里面對賈瑞全場狂轟103記致勝球的猛烈火力，展現驚人韌性與心理素質。儘管第3盤搶七錯失賽末點、第4盤搶七又在4比2領先下遭逆轉，但他仍頂住壓力，在決勝盤突破僵局，最終用勝利保住主場希望，賽末諾里倒地怒吼，情緒隨著全場觀眾的歡呼釋放。

「老實說我也不知道我是怎麼贏下來的，」諾里賽後表示，「賈瑞表現真的太好了，他在兩個搶7局的表現其實都比我好，我只能不斷拚戰，今天忘了幫教練準備生日禮物，只好用勝利代替！」

本場勝利後，諾里成為公開賽年代第4位多次闖進溫網男單8強的英國球員，與穆雷（Andy Murray）、亨曼（Tim Henman）與泰勒（Roger Taylor）齊名；諾里在溫網的生涯戰績來到15勝7敗，將在8強戰對決衛冕冠軍艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。

「今年初我打得不順，信心低落，我現在只想更享受比賽，能贏球當然是額外的收穫，但享受過程才是最重要的，我真的很開心又能站上這項最偉大賽事的8強，」諾里談到自己心境上的轉變時說。

今年前段賽季諾里陷入低潮，在ATP250日內瓦賽前戰績僅為10勝11敗；但隨後他回穩，自那時起取得10勝4敗佳績，在法網也打進第4輪，本場勝利讓他即時世界排名上升18位，來到第43名。

至於輸球的賈瑞，儘管未能再創突破，仍展現強大火力與鬥志，這位曾因耳部神經問題苦戰一年的智利重砲在本屆溫網一路淘汰世界前10的魯內（Holger Rune）及兩位新星田恩（Learner Tien）與豐塞卡（Joao Fonseca），追平他個人大滿貫最佳成績。

此次5盤大戰，賈瑞在第3盤搶7挽救賽末點，第4盤更在第4局15比40落後時連發4記ACE球保發，最終搶7扳平戰局；即便決勝盤力竭落敗，他的即時排名仍上升48位，來到第95名，後勢依舊可期。

關鍵字： ATP溫網ATP溫網

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