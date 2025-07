力抗賈瑞103記致勝球　英國名將諾里5盤大戰闖溫網8強締紀錄

▲英國左手名將諾里(Cameron Norrie)晉級溫網8強。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間7日凌晨,英國名將諾里(Cameron Norrie)在一號球場歷經4小時27分鐘的激戰,以6比3、7比6(4)、6比7(7)、6比7(5)、6比3氣走智利發球悍將賈瑞(Nicolas Jarry),繼2022年後再度闖進溫網男單8強,成為本屆賽事唯一仍在單打籤表中的地主選手。

諾里面對賈瑞全場狂轟103記致勝球的猛烈火力,展現驚人韌性與心理素質。儘管第3盤搶七錯失賽末點、第4盤搶七又在4比2領先下遭逆轉,但他仍頂住壓力,在決勝盤突破僵局,最終用勝利保住主場希望,賽末諾里倒地怒吼,情緒隨著全場觀眾的歡呼釋放。

「老實說我也不知道我是怎麼贏下來的,」諾里賽後表示,「賈瑞表現真的太好了,他在兩個搶7局的表現其實都比我好,我只能不斷拚戰,今天忘了幫教練準備生日禮物,只好用勝利代替!」

