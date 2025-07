差點完全比賽締隊史125年紀錄！費城人惠勒12K完投僅被敲1安

▲費城人王牌投手惠勒(Zack Wheeler)此役面對紅人打線差點繳出「完全比賽」。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

費城人王牌投手惠勒(Zack Wheeler)今(7)日對紅人的比賽中,面對28名打者送出12次三振、沒有任何保送,僅被擊出1支全壘打,寫下近乎完美的成績,率隊3比1取勝。

All love for our Ace pic.twitter.com/kPZsvZHpYD

這場比賽是惠勒自2021年8月對大都會以來,首度完成9局完投,也是自去年8月桑切斯(Cristopher Sánchez)之後,首度有費城人投手完投比賽。

「我知道已經很久沒投完1場比賽了,所以能再拿到一次,真的很不錯。」惠勒賽後說。

然而,這場比賽本來可能不只是「很不錯」,若不是在5局上被海斯(Austin Hays)擊出陽春砲,這場比賽很可能寫下無安打甚至完全比賽的歷史紀錄。

費城人總教練湯姆森(Rob Thomson)賽後直言,「除了完全比賽外,這已經是你能看到的最具支配力的比賽,他讓我非常震驚。」

根據數據,惠勒成為隊史125年來,首位能在單場至少投出12次三振、沒有保送、僅被擊出1支安打或更少的投手;而費城人上一次有投手在9局完投比賽中,僅讓對手上壘一次,已經要追朔至2010年的哈樂戴(Roy Halladay)。

惠勒與搭檔捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)在9局結束握手擁抱時,惠勒還開玩笑問,「我們現在應該要做什麼?」瑞爾穆托笑說,「那是個有趣的小片刻,很開心能跟他一起經歷這一切。」

瑞爾穆托隨後補充,「今天從頭到尾,他的控球跟球威,都是我跟他搭檔以來最好的,這絕對是他生涯最精彩的一場比賽。」

雖然惠勒在第8局投完已用滿100球,走下投手丘時全場球迷起立鼓掌,許多人以為這已是他的最後1局,不過,當史托特(Bryson Stott)在8局下轟出超前的2分全壘打後,湯姆森詢問惠勒是否還能再投1局,惠勒點頭答應,第9局再度踏上投手丘。

全場隨即陷入瘋狂,滿場球迷高喊「Let’s go Wheeler!」讓瑞爾穆托幾乎聽不到PitchCom的聲音,「我甚至都聽不到自己按的配球聲音,只能很信任自己按的按鈕沒錯。」瑞爾穆托說。

惠勒最終只用8球就讓對手在第9局3上3下,他說,「這氣氛很像季後賽,幫助讓我撐過那局,真的很酷,這就是在費城打球很棒的原因。」

That's our National League Pitcher of the Month pic.twitter.com/El6WSNZudg