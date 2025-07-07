差點完全比賽締隊史125年紀錄！費城人惠勒12K完投僅被敲1安

▲費城人王牌投手惠勒（Zack Wheeler）此役面對紅人打線差點繳出「完全比賽」。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

費城人王牌投手惠勒（Zack Wheeler）今（7）日對紅人的比賽中，面對28名打者送出12次三振、沒有任何保送，僅被擊出1支全壘打，寫下近乎完美的成績，率隊3比1取勝。

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這場比賽是惠勒自2021年8月對大都會以來，首度完成9局完投，也是自去年8月桑切斯（Cristopher Sánchez）之後，首度有費城人投手完投比賽。

「我知道已經很久沒投完1場比賽了，所以能再拿到一次，真的很不錯。」惠勒賽後說。

然而，這場比賽本來可能不只是「很不錯」，若不是在5局上被海斯（Austin Hays）擊出陽春砲，這場比賽很可能寫下無安打甚至完全比賽的歷史紀錄。

費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）賽後直言，「除了完全比賽外，這已經是你能看到的最具支配力的比賽，他讓我非常震驚。」

根據數據，惠勒成為隊史125年來，首位能在單場至少投出12次三振、沒有保送、僅被擊出1支安打或更少的投手；而費城人上一次有投手在9局完投比賽中，僅讓對手上壘一次，已經要追朔至2010年的哈樂戴（Roy Halladay）。

惠勒與搭檔捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）在9局結束握手擁抱時，惠勒還開玩笑問，「我們現在應該要做什麼？」瑞爾穆托笑說，「那是個有趣的小片刻，很開心能跟他一起經歷這一切。」

瑞爾穆托隨後補充，「今天從頭到尾，他的控球跟球威，都是我跟他搭檔以來最好的，這絕對是他生涯最精彩的一場比賽。」

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雖然惠勒在第8局投完已用滿100球，走下投手丘時全場球迷起立鼓掌，許多人以為這已是他的最後1局，不過，當史托特（Bryson Stott）在8局下轟出超前的2分全壘打後，湯姆森詢問惠勒是否還能再投1局，惠勒點頭答應，第9局再度踏上投手丘。

全場隨即陷入瘋狂，滿場球迷高喊「Let’s go Wheeler！」讓瑞爾穆托幾乎聽不到PitchCom的聲音，「我甚至都聽不到自己按的配球聲音，只能很信任自己按的按鈕沒錯。」瑞爾穆托說。

惠勒最終只用8球就讓對手在第9局3上3下，他說，「這氣氛很像季後賽，幫助讓我撐過那局，真的很酷，這就是在費城打球很棒的原因。」

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紅人總教練法蘭科納（Terry Francona）表示，「他擁有所有武器，最後還有一個最重要的那個武器，就是競爭心態，現在已經很少看到投手能自己投完第9局了，這真的很令人印象深刻。」

湯姆森在賽後記者會說道，「老實說，這跟完全比賽只差1支安打而已，他真的讓我很驚嘆。」