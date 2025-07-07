運動雲

>

差點完全比賽締隊史125年紀錄！費城人惠勒12K完投僅被敲1安

▲費城人王牌投手惠勒（Zack Wheeler）此役面對紅人打線差點繳出「完全比賽」。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城人王牌投手惠勒（Zack Wheeler）此役面對紅人打線差點繳出「完全比賽」。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

費城人王牌投手惠勒（Zack Wheeler）今（7）日對紅人的比賽中，面對28名打者送出12次三振、沒有任何保送，僅被擊出1支全壘打，寫下近乎完美的成績，率隊3比1取勝。

這場比賽是惠勒自2021年8月對大都會以來，首度完成9局完投，也是自去年8月桑切斯（Cristopher Sánchez）之後，首度有費城人投手完投比賽。

「我知道已經很久沒投完1場比賽了，所以能再拿到一次，真的很不錯。」惠勒賽後說。

然而，這場比賽本來可能不只是「很不錯」，若不是在5局上被海斯（Austin Hays）擊出陽春砲，這場比賽很可能寫下無安打甚至完全比賽的歷史紀錄。

費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）賽後直言，「除了完全比賽外，這已經是你能看到的最具支配力的比賽，他讓我非常震驚。」

根據數據，惠勒成為隊史125年來，首位能在單場至少投出12次三振、沒有保送、僅被擊出1支安打或更少的投手；而費城人上一次有投手在9局完投比賽中，僅讓對手上壘一次，已經要追朔至2010年的哈樂戴（Roy Halladay）。

惠勒與搭檔捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）在9局結束握手擁抱時，惠勒還開玩笑問，「我們現在應該要做什麼？」瑞爾穆托笑說，「那是個有趣的小片刻，很開心能跟他一起經歷這一切。」

瑞爾穆托隨後補充，「今天從頭到尾，他的控球跟球威，都是我跟他搭檔以來最好的，這絕對是他生涯最精彩的一場比賽。」

雖然惠勒在第8局投完已用滿100球，走下投手丘時全場球迷起立鼓掌，許多人以為這已是他的最後1局，不過，當史托特（Bryson Stott）在8局下轟出超前的2分全壘打後，湯姆森詢問惠勒是否還能再投1局，惠勒點頭答應，第9局再度踏上投手丘。

全場隨即陷入瘋狂，滿場球迷高喊「Let’s go Wheeler！」讓瑞爾穆托幾乎聽不到PitchCom的聲音，「我甚至都聽不到自己按的配球聲音，只能很信任自己按的按鈕沒錯。」瑞爾穆托說。

惠勒最終只用8球就讓對手在第9局3上3下，他說，「這氣氛很像季後賽，幫助讓我撐過那局，真的很酷，這就是在費城打球很棒的原因。」

紅人總教練法蘭科納（Terry Francona）表示，「他擁有所有武器，最後還有一個最重要的那個武器，就是競爭心態，現在已經很少看到投手能自己投完第9局了，這真的很令人印象深刻。」

湯姆森在賽後記者會說道，「老實說，這跟完全比賽只差1支安打而已，他真的讓我很驚嘆。」

關鍵字： MLB費城費城人

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

統一獅大巴颱風夜返鄉驚魂畫面曝！　陳傑憲幽默貼划龍舟影片

統一獅大巴颱風夜返鄉驚魂畫面曝！　陳傑憲幽默貼划龍舟影片

杜蘭特正式轉戰火箭將穿7號　NBA史上首見7方交易涉及13名球員

杜蘭特正式轉戰火箭將穿7號　NBA史上首見7方交易涉及13名球員

宏國籃球隊將重出江湖？　周俊三：真的蠻期待

宏國籃球隊將重出江湖？　周俊三：真的蠻期待

庫克斯、彭詩晴合轟50分　中華女籃抗日成功奪瓊斯盃第4名

庫克斯、彭詩晴合轟50分　中華女籃抗日成功奪瓊斯盃第4名

「大田耶穌」瑞恩奪10勝！韓華創隊史首見紀錄　球員群組感動插曲

「大田耶穌」瑞恩奪10勝！韓華創隊史首見紀錄　球員群組感動插曲

金塊拒絕放走「約基奇替補」　對瓦倫休納斯如期報到感到樂觀

金塊拒絕放走「約基奇替補」　對瓦倫休納斯如期報到感到樂觀

游艾喆勇奪MVP　世大運中華男籃佛全勝佛光盃封王

游艾喆勇奪MVP　世大運中華男籃佛全勝佛光盃封王

35歲「春天哥」5戰5轟　藍鳥再見安打7連勝穩居分區龍頭

35歲「春天哥」5戰5轟　藍鳥再見安打7連勝穩居分區龍頭

「跆拳道會被打」力亞士曝兒時打棒球理由　來台交友比韓國多

「跆拳道會被打」力亞士曝兒時打棒球理由　來台交友比韓國多

花2年改造揮棒！　大都會尼莫4天2支滿貫彈追平隊史

花2年改造揮棒！　大都會尼莫4天2支滿貫彈追平隊史

桃源谷遇不會「哞」的小牛　呆萌叫聲讓路人忍不住學

熱門新聞

統一獅大巴颱風夜返鄉驚魂畫面曝！　陳傑憲幽默貼划龍舟影片

杜蘭特正式轉戰火箭將穿7號　NBA史上首見7方交易涉及13名球員

宏國籃球隊將重出江湖？　周俊三：真的蠻期待

庫克斯、彭詩晴合轟50分　中華女籃抗日成功奪瓊斯盃第4名

「大田耶穌」瑞恩奪10勝！韓華創隊史首見紀錄　球員群組感動插曲

金塊拒絕放走「約基奇替補」　對瓦倫休納斯如期報到感到樂觀

讀者回應

﻿

熱門新聞

1統一獅大巴颱風夜返鄉驚魂畫面曝！

2杜蘭特正式轉戰火箭　7方交易內容曝

3宏國籃球隊重出江湖　周俊三期待

4瓊斯盃中華女籃拿第4　世大運培訓隊勇奪季軍

5瑞恩奪10勝！韓華創隊史首見紀錄

最新新聞

1費城人惠勒12K完投差點完全比賽

2洋基6比4大都會中止惡夢6連敗

3謝淑薇溫網女雙、混雙都進8強

4洋基隊史122年首度舉辦台灣日

5羅伯斯解析日本三劍客個性

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林岳谷5安被換無緣挑戰紀錄　陳金鋒坦言沒注意到

「大家都滿血回歸」張育成5安寫新猷！　開轟順其自然Let it go

林佳緯話題滿點　陳傑憲：活在自己的小宇宙、很無害

林岳谷上次5安「可能是黑豹旗對社團」　想過挑戰6安但不遺憾

陳聖平跑壘妨礙守備遭改判　餅總要加強訓練：他踩在線上

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

【台南牌樓倒了】現場民眾遭壓！消防局緊急到場救援
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366