道奇3主力受傷！　明天可能有人進傷兵名單　葛拉斯諾預計本周復出

▲道奇主帥羅伯斯(Dave Roberts)談及球隊傷兵狀況。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇今(7)日以1比5不敵太空人,3名主力艾德曼(Tommy Edman)、T.赫南德茲(Teoscar Hernández)、E.赫南德茲(Enrique Hernández)都缺席此戰,賽後總教練羅伯斯(Dave Roberts)特別對此做出說明。

UPDATE: Dave Roberts announced that Tommy Edman has a small fracture in his pinky toe.



Edman will not be placed on the injured list, as it will be determined by how he can manage his pain tolerance.