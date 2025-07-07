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道奇3主力受傷！　明天可能有人進傷兵名單　葛拉斯諾預計本周復出

▲道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）談及球隊傷兵狀況。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）談及球隊傷兵狀況。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇今（7）日以1比5不敵太空人，3名主力艾德曼（Tommy Edman）、T.赫南德茲（Teoscar Hernández）、E.赫南德茲（Enrique Hernández）都缺席此戰，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）特別對此做出說明。

羅伯斯表示，「艾德曼的小腳趾有輕微骨折，但還在他的可忍受範圍內，因此目前看起來還不需要列入傷兵名單；T.赫南德茲昨天自打球擊中左腳，檢查結果是陰性，算是正面消息，但他還是感到很痛。」

羅伯斯接著說，「E.赫南德茲大約1個月前就開始有手肘傷勢，左手肘內側外側都痛，雖不影響守備，但已影響他的揮棒，今天就是想多觀察這3人的情況，才讓他們休戰。」

談到後續情況，羅伯斯表示，「明天他們的狀態會有多少變化還不確定，也許其中有人最終得進傷兵名單，不過應該不會是艾德曼，目前還在考慮，還沒做最後決定。」

至於因右肩發炎而進傷兵名單的投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow），羅伯斯透露，「應該會在周三或周四回來。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇

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