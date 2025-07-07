道奇主帥日語嗨喊山本由伸SUGOI　與大谷、菊池共演明星賽寫歷史

▲道奇山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇日籍投手山本由伸在美職第2年，迎來生涯首次明星賽入選。大聯盟於7日（台灣時間）公布完整明星賽名單，山本由伸與傳奇球星克蕭（Clayton Kershaw）一同獲得MLB官方推薦參加明星賽，加上以最高票入選的國聯指定打擊大谷翔平，以及天使隊表現穩定的菊池雄星，將有3位日本球員齊聚夢幻舞台，追平史上最多紀錄。

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2025年大聯盟明星賽預計於7月15日（台灣時間16日）在美國喬治亞州亞特蘭大舉行，寫下日本球員3人同時參與明星賽的歷史紀錄。

道奇隊也透過官方社群平台分享總教練羅伯斯（Dave Roberts）在休息室宣布喜訊的影片。他先恭喜透過球迷票選入選的3名球員──大谷翔平、弗里曼（Freddie Freeman）與史密斯（Will Smith）。隨後語氣激動地說：「首次入選明星賽，來自日本的——山本由伸！」最後還用日語大喊「すごい！（太厲害了）」，並親自遞上邀請函，獲得隊友熱烈掌聲。

道奇二刀流球星大谷翔平則以國聯指定打擊（DH）最高得票入選為先發球員。天使隊的菊池雄星本季表現穩定，目前戰績3勝6敗、防禦率2.81，生涯第2度入選明星賽。