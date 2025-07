道奇主帥日語嗨喊山本由伸SUGOI　與大谷、菊池共演明星賽寫歷史

▲道奇山本由伸。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊舒帆/綜合報導

道奇日籍投手山本由伸在美職第2年,迎來生涯首次明星賽入選。大聯盟於7日(台灣時間)公布完整明星賽名單,山本由伸與傳奇球星克蕭(Clayton Kershaw)一同獲得MLB官方推薦參加明星賽,加上以最高票入選的國聯指定打擊大谷翔平,以及天使隊表現穩定的菊池雄星,將有3位日本球員齊聚夢幻舞台,追平史上最多紀錄。

