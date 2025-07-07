「大田耶穌」瑞恩奪10勝！韓華創隊史首見紀錄　球員群組感動插曲

▲前悍將瑞恩效力韓華鷹成為「大田耶穌」。（圖／截自韓華鷹粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

前悍將洋投瑞恩轉戰韓職韓華鷹本季繳出亮眼表現，他6日對戰Kiwoom英雄隊，先發6局僅被敲2安、送出11次三振、無失分，率隊以10比1大勝。不僅完成三連戰橫掃，也在前半季確定拿下聯盟並列第一。這場比賽對瑞恩意義非凡，他生涯首度單季達成10勝，賽後直言：「這是我打職棒以來最特別的時刻。」

瑞恩表示，這一勝要感謝捕手李宰元的好配球，以及隊友的全力支持。「從去年加入球隊開始，隊友和教練團就給我和太太很大的幫助，讓我在球場上能放鬆發揮。」

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這場勝利也讓韓華隊戰績提升至48勝2和33敗，確定在前半季（明星賽前）登上榜首。這是隊史自1990年與1992年以來，睽違33年久違的紀錄。

此役他投出本季最快156公里的直球（51球），並搭配滑球（28球）、曲球（19球）、變速球（9球），成功壓制對手，尤其在前兩場不穩（6月25日對三星投3局失5分、7月1日對NC投4局失4分）後，展現回穩氣勢。

他說：「前兩場表現不好，主要是因為球數過多，總是先落入劣勢球數。今天我一開始就設法投進好球帶，把球數掌握在手中。比賽前的戰術會議也準備得很好，幫助我今天找回狀態。」

值得一提的是，今年韓華首度出現兩位外籍投手在前半季皆拿下10勝。龐塞（Cody Ponce）出賽18場累積11勝0敗，瑞恩則以10勝3敗緊追在後。

他也感謝隊友們的支持：「我和太太去年剛加入韓華時就受到很好的接待與照顧，這也幫助我在球場表現更好。捕手方面，去年是崔載勳、今年是李宰元，我都非常感謝他們的幫助。」

瑞恩也分享了賽前一段讓他感動的小插曲，「昨天（5日）比賽後，李宰元在選手群組裡寫道：『明天是瑞恩先發，大家要集中火力、幫他拿下第10勝。』這讓我非常感激，想藉這個機會再次謝謝他。」

儘管前半季結束在高峰，瑞恩仍保持冷靜：「我們的目標是季後賽，下半季會更拚，希望幫助球隊贏下更多比賽。」