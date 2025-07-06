大谷翔平生日2局3K好投　太空人阿土伯：我們能得分是因為他退場

▲大谷翔平生日當天繳出3K好投。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇二刀流大谷翔平今（6）對上太空人先發登板，是他投手復出後第4場先發，同時也是日美職棒生涯首度的生日登板。他此役主投2局僅被擊出1安，無失分、送出3次三振，繳出好投。

投手大谷首局雖被太空人首棒柏利迪斯（Isaac Paredes）擊出左外野安打，但隨即讓史密斯（Cam Smith）擊出二壘滾地球形成雙殺，3棒奧圖維（Jose Altuve）擊成游擊滾地球出局，僅用10球就結束該局。

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2局下，大谷用滑球連續三振太空人4、5、6棒，其中對卡拉提尼（Victor Caratini）投出本場最快球速100.9英里（約162.4公里）。

太空人主砲「阿土伯」奧圖維（Jose Altuve）談到首打席面對大谷時，先是將97.9英里（約157.6公里）的速球打成界外，接著被誘打滑球出局，他盛讚說，「我真的覺得他很厲害，直球有98英里左右，滑球大約81、82英里，真的是很強的投手。」

▲奧圖維。（圖／達志影像／美聯社）

他接著說，「老實說，我對他完全無計可施，他的球都能確實投進好球帶，真的是很出色的投手，我們能得分，是因為他退場後才能辦到，他真的很厲害。」

被問及與過往對戰時有何不同，奧圖維說，「我覺得他越來越強，我以前跟他就有多次對戰，當時就覺得『應該不會再進步了吧』，沒想到每年，甚至每天都還在變強，真的不是輕鬆就能打的，整個球隊要對上他都不容易，他真的很猛。」

太空人目前穩居美聯西區龍頭，奧圖維強調，「我們有很多很棒的選手，目標一直都一樣，就是要贏球。」他並表示，「不管是從小聯盟上來的，還是透過自由球員加入的，大家都有相同的心態，我們確實地守備、跑壘，打出安打，都是為了贏球，現在這些元素凝聚在一起了，所以我們打得很不錯。」