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全國社區棒球開打　前兄弟官大元、前興農曾華偉率隊2連勝

▲前兄弟投手官大元率元子彈連勝兩場。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

▲前兄弟投手官大元率元子彈連勝兩場。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

全國社區學生棒球大賽5日熱鬧登場，前中信兄弟投手官大元所率領的「元動力」社區棒球隊，在U10組別展現強勁實力，以兩戰全勝晉級；前興農牛球星曾華偉執教的「台中仁美J」同樣取得二連勝晉級門票。相較之下，由「大師兄」張泰山執教的「泰山河馬」則苦吞二連敗，提前淘汰。

退役後致力基層棒球推廣的官大元，成立「元動力運動發展協會」，並親自執教U10球隊「元子彈」。他希望以自身經歷鼓勵更多孩子接觸棒球。

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元子彈首戰對上文山U10 Hawks，雖一度落後4分，首局隨即展開火力反擊。陳亞樂首打席開轟點燃攻勢，全隊單局打了14人次，灌進9分逆轉戰局。2局再度發威，洪晨睿補上一支三壘安打帶動7分攻勢，終場以16比4獲勝。

次戰面對開南桃氣，元子彈延續火燙手感，首局灌進9分，次局再靠對手投手控球不穩再添9分，最終以19比0大勝。三位投手童晨睿、洪晨睿與陳亞樂聯手封鎖對手火力，展現完全壓制力。

官大元表示，球隊以敦化國小球員為主，經黃欽智與耿伯軒教練訓練已具備基礎實力，本次靠團隊合作與投手表現成功取勝，為晉級賽注入信心。

台中仁美J由曾華偉執教，首戰以10比0完封大神岡社區棒球聯盟，次戰更以16比1大勝台中小海盜，強勢晉級。

曾華偉肯定球員技術提升，雖臨場反應與補位觀念仍待加強，但整體進步明顯。他表示，執教仁美隊是因緣際會，球隊離家近，獲得學校、家長與球員支持，加上訓練環境良好，讓他能專注培養基層實力，期待藉此活絡台灣棒球風氣。

張泰山擔任「泰山河馬U10」總教練，首戰以5比14不敵「藍色閃電」，次戰對上「小小馬」，首局雖靠保送與李昶均三壘安打先馳得點，但無法擋住對手攻勢，最終以4比5惜敗遭淘汰。

張泰山強調，勝負不是第一優先，希望孩子們以「開心打球」為出發點，先培養對棒球的熱情，未來才會有持續進步的動力。

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