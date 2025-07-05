湖人補強瞄準兩位前勇士雙能衛　23歲「臂展怪」曾因竊盜被捕

▲防守悍將梅爾頓上季曾短暫效力勇士，傳出湖人有意網羅他。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人簽下狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）後，仍積極尋求補強後場陣容，鎖定兩位前勇士後衛，防守悍將梅爾頓（De’Anthony Melton）與23歲「臂展怪」羅林斯（Ryan Rollins），後者過去曾因竊盜罪被逮捕，湖人仍對他展現高度興趣，甚至公鹿、太陽、馬刺、拓荒者等隊也都想搶人。

NBA記者西格爾（Brett Siegel）披露，湖人除了補強中鋒艾頓身後的輪替深度，也正尋覓能與唐西奇（Luka Doncic）搭配的雙能衛，「梅爾頓一直是與湖人密切連結的名字，外界越來越普遍預期他將加盟紫金軍團。」

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梅爾頓上季短暫效力勇士僅出賽6場，繳出場均10.3分、3.3籃板，外帶1.2抄截，三分命中率達37.1%。不幸的是，他在與獨行俠一戰中遭遇十字韌帶撕裂重傷，整季提前報銷，隨後被勇士交易至籃網。

▲梅爾頓上季遭逢十字韌帶撕裂重傷而報銷。（圖／路透）

身高191公分，臂展卻達到209公分的23歲後衛羅林斯，自2022年進入NBA以來進步明顯。他在G聯盟表現出色，場均有16.8分、3.5籃板、2.8助攻，三分命中率達38.3%。上季在公鹿首次獲得較多NBA出賽機會，在19場先發的比賽中，繳出場均10.2分、3.2籃板和2.9助攻，三分命中率高達45.2%。

羅林斯在2022年選秀會被老鷹選中後，隨即被勇士以200萬美元與51號籤打包交易換來，曾與灣區大軍簽下3年約，但菜鳥季結束後，就成了灣區網羅「控球之神」保羅（Chris Paul）的籌碼之一，改披巫師戰袍。去年1月9日遭釋出，他被華盛頓放棄恐與他慣性行竊有關。

▲羅林斯具備209公分臂展潛力驚人，曾是勇士看重的小將。（圖／達志影像／美聯社）

羅林斯曾因7次在美國連鎖商店竊取沐浴乳、蠟燭等雜物遭逮捕，金額皆未破千美元，令人匪夷所思。即便如此，公鹿仍在去年2月向他敞開大門。

羅林斯的成長空間仍大，具備投射與防守能力的雙能衛在聯盟中極具價值，若湖人成功簽下他，將為後場輪替增添深度與靈活性。