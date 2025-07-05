大谷翔平第4度登板將投2局　道奇考量打擊影響謹慎控制球數

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天賽前受訪表示，已規劃讓大谷翔平於5日對太空人一戰中擔任先發，並投滿2局，這將是他本季投手復出以來的第4場登板。

前一場對皇家之戰，大谷用27球投完2局無失分，並飆出個人美職生涯最快球速101.7英里（約164公里），狀態火熱。

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大谷自6月回歸投手角色後，每場登板球數都受到嚴格控制，依序為28球、17球、27球。除了防止傷勢復發、觀察恢復狀況外，這樣的安排也兼顧他身為球隊主力打者的表現穩定度。

道奇隊醫、也是他手術執刀醫師的艾拉特羅什（Neal ElAttrache）醫師，在春訓期間曾主動建議降低訓練強度。

根據當地媒體指出，道奇對於未來季後賽的投手規劃，目前仍以「一場投滿5局左右」為目標，尚未將大谷設定為長局數的傳統先發角色。羅伯斯坦言，「什麼時候能投到第6局、90球？我們也還不知道。」

然而，大谷本人則明確表示，他最終目標仍是回到完整先發投手定位，「要能投超過5局，才能算是先發投手。現在最重要的是不要退步，哪怕一點一點也要向前推進。」

過去在天使時期，球隊管理大谷方式常遭外界批評不夠妥善，現在在更科學與穩健的道奇系統中，大谷能否在投打兩端同步回歸巔峰，也成為今年球季的最大看點之一。