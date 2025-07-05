運動雲

>

大谷翔平第4度登板將投2局　道奇考量打擊影響謹慎控制球數

▲大谷翔平生涯即將首度登上皇家主場投球。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天賽前受訪表示，已規劃讓大谷翔平於5日對太空人一戰中擔任先發，並投滿2局，這將是他本季投手復出以來的第4場登板。

前一場對皇家之戰，大谷用27球投完2局無失分，並飆出個人美職生涯最快球速101.7英里（約164公里），狀態火熱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大谷自6月回歸投手角色後，每場登板球數都受到嚴格控制，依序為28球、17球、27球。除了防止傷勢復發、觀察恢復狀況外，這樣的安排也兼顧他身為球隊主力打者的表現穩定度。

道奇隊醫、也是他手術執刀醫師的艾拉特羅什（Neal ElAttrache）醫師，在春訓期間曾主動建議降低訓練強度。

根據當地媒體指出，道奇對於未來季後賽的投手規劃，目前仍以「一場投滿5局左右」為目標，尚未將大谷設定為長局數的傳統先發角色。羅伯斯坦言，「什麼時候能投到第6局、90球？我們也還不知道。」

然而，大谷本人則明確表示，他最終目標仍是回到完整先發投手定位，「要能投超過5局，才能算是先發投手。現在最重要的是不要退步，哪怕一點一點也要向前推進。」

過去在天使時期，球隊管理大谷方式常遭外界批評不夠妥善，現在在更科學與穩健的道奇系統中，大谷能否在投打兩端同步回歸巔峰，也成為今年球季的最大看點之一。

關鍵字： 大谷翔平道奇先發投手熱熱話題

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平第4度登板將投2局　道奇考量打擊影響謹慎控制球數

大谷翔平第4度登板將投2局　道奇考量打擊影響謹慎控制球數

霍佛德加盟勇士幾成定局　里拉德自認是「頭獎」有望聯手巴特勒

霍佛德加盟勇士幾成定局　里拉德自認是「頭獎」有望聯手巴特勒

與湖人連簽3張合約！海耶斯獲交易否決權　全NBA僅3人擁有

與湖人連簽3張合約！海耶斯獲交易否決權　全NBA僅3人擁有

列特博第一人！王偉軒自培拚出二軍防禦率0　獲悍將指名滿滿感謝

列特博第一人！王偉軒自培拚出二軍防禦率0　獲悍將指名滿滿感謝

林佳緯戀情曝光開轟　賴可大喊不like：歐買尬！不要鬧

林佳緯戀情曝光開轟　賴可大喊不like：歐買尬！不要鬧

湖人夢幻補強還沒完　看上熱火威金斯盼組「狀元連線」

湖人夢幻補強還沒完　看上熱火威金斯盼組「狀元連線」

徐若熙賽後談首球挨轟　久違勝投大師兄笑稱霧眉開運？

徐若熙賽後談首球挨轟　久違勝投大師兄笑稱霧眉開運？

「不變就永遠在底部」許銘傑盼悍將反彈　選秀有3投即戰力

「不變就永遠在底部」許銘傑盼悍將反彈　選秀有3投即戰力

大谷翔平二刀流是前所未有 昔教頭揭最難的事

大谷翔平二刀流是前所未有 昔教頭揭最難的事

林佳緯戀情曝光　林岳平語重心長：不要因瑣事怠慢生涯

林佳緯戀情曝光　林岳平語重心長：不要因瑣事怠慢生涯

黃宣虧桂綸鎂「脫線」　事後突懊悔...XD

熱門新聞

大谷翔平第4度登板將投2局　道奇考量打擊影響謹慎控制球數

霍佛德加盟勇士幾成定局　里拉德自認是「頭獎」有望聯手巴特勒

與湖人連簽3張合約！海耶斯獲交易否決權　全NBA僅3人擁有

列特博第一人！王偉軒自培拚出二軍防禦率0　獲悍將指名滿滿感謝

林佳緯戀情曝光開轟　賴可大喊不like：歐買尬！不要鬧

湖人夢幻補強還沒完　看上熱火威金斯盼組「狀元連線」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平第4度登板將投2局！

2霍佛德加盟勇士幾成定局

3海耶斯獲交易否決權　全NBA僅3人擁有

427歲王偉軒從自培入悍將！感謝列特博老闆力挺

5林佳緯開轟　賴可笑喊：這球不Like！　

最新新聞

1新北國王突Thank you雙冠主帥萊恩

2道奇失18分創恥辱紀錄　大谷提前退場

3湖人補強瞄準兩位前勇士雙能衛

4韓職「Check Swing」爭議動起來

5詹皇現身騎士訓練館引熱議　親自回應

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】 #李珠珢 露小蠻腰甜美應援！

【這能免費看嗎】檸檬偷襲李珠珢結果慘遭反擊XDD

李珠珢被吃豆腐急逃脫　檸檬偷襲成功被剁手手

李珠珢韓國甜美應援！　露小蠻腰熱舞電翻全場

韓籍電玩系女神文慧真加入統一獅　自曝欣賞陳傑憲、愛吃大腸麵線

【文心路大淹水】豪雨炸台中！馬路變河流

【海灘驚魂】泳客被浪浪攻擊耳朵碎裂！惡犬終落網

【轟雷巨響】大雨狂炸台中！網清楚拍下落雷軌跡

王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發

【最美的風景】騎士見抗癌玉蘭花伯秒掏錢買花！兩人互動溫暖全場
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366