UniGirls韓國三本柱出擊！「星光女孩SHOW」引爆周五主場熱力

▲▼統一獅星光女孩活動。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

統一7-ELEVEn獅在2025年下半季「星光女孩SHOW」確定持續推出，讓球迷與女孩們共度更多美好周五夜晚。

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2025年下半季的「星光女孩SHOW」簽名會活動，將採額外售票形式進行，每張簽名會票價為555元，每位女孩限量60張，票券將於7月7日中午12點起於ibon售票網獨家開賣（統一超商ibon機台不提供購買）。凡持有當日賽事有效門票（不含眷屬票、啦啦隊票、公關票、學生參觀券）並隨身攜帶當日指定女孩的官方周邊商品者，即可於活動當日憑簽名會票入場參加。成功參加者將獲得該組女孩的專屬親簽板乙個，並由女孩本人親自贈送。

下半季的簽名會陣容堅強，備受矚目的韓國三本柱——安惠志、文慧真與趙娟週，也確定參與其中，成為球迷焦點。7月25日將在台北大巨蛋登場的活動，由Maggie與趙娟週組成兩大組別出席，當日並結合超人力霸王主題日，原訂五局中場的才藝演出也將改至局間時間進行，讓整體活動氣氛更加緊湊熱烈。而在8月29日台南棒球場的簽名會中，安惠志與文慧真首度同場現身，兩位韓籍成員攜手出擊，勢必掀起另一波搶票熱潮。

其他場次方面，7月11日的活動將率先於台南棒球場登場，由芮絲與Chihiro組合與球迷近距離互動。8月8日同樣在台南棒球場舉行，屆時妮妮與JOY將接棒登場。9月12日的活動將由瑟七與曼萍出席，而9月26日的壓軸場則由少少與詩詩組壓陣登場，完整呈現女孩們的多元魅力。

球迷在購票參加前，務必確認已擁有符合資格的當日賽事門票與指定官方女孩周邊商品，方能順利入場。每位參加者僅限簽署一件官方商品，非授權販售之周邊將不予簽名，活動當日不得補發簽名板與補簽，也禁止索取自拍。若持有多張簽名會票，則需重新排隊領取，並依工作人員指示進行，以維護活動秩序。

下半季「星光女孩SHOW」將在每個周五夜晚持續點亮球場，邀請所有球迷朋友與UniGirls一起，為夏末的棒球場注入更多青春與感動。主辦單位保留活動最終變更、解釋與取消權利。