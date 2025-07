斯威雅蒂逆轉晉級　連22屆大滿貫闖進第3輪齊名小威！

▲波蘭前世界球后斯威雅蒂(Iga Swiatek)晉級溫網R3。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2025溫網女單次輪賽事,5座大滿貫冠軍得主、波蘭前世界球后斯威雅蒂(Iga Swiatek)以5比7、6比2、6比1逆轉擊敗昔日青少年雙打搭檔、美國選手麥克納利(Caty McNally),成功挺進女單第3輪,達成連續22屆大滿貫晉級第3輪的生涯紀錄。

本場比賽耗時2小時25分鐘,斯威雅蒂在先丟1盤的不利局勢下展現堅韌鬥志,徹底掌控後2盤比賽;「第2和第3盤我打出了想要的節奏,第1盤雖然開局不錯,但後來卡住了,她拿下了那盤,我很高興能重整狀態,打回自己的比賽風格,」斯威雅蒂賽後說道。

自2019年美網以來,斯威雅蒂從未在大滿貫賽事中於第3輪前出局,目前她在大滿貫第2輪戰績為23勝2敗。此役獲勝後,她也成為本世紀第3位連續22屆大滿貫晉級第3輪的球員,與莫瑞斯莫(Amelie Mauresmo)和小威廉絲(Serena Williams)齊名。

Iga Swiatek becomes the 3rd woman to have 22 appearances in the 3rd round of Grand Slams this century.



Serena Williams.



Amelie Mauresmo.



???????????? ????????????????????????????.



???????? pic.twitter.com/vBN3Jtlgh1