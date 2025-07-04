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斯威雅蒂逆轉晉級　連22屆大滿貫闖進第3輪齊名小威！

▲波蘭前世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）晉級溫網R3。（圖／達志影像／美聯社）

▲波蘭前世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）晉級溫網R3。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2025溫網女單次輪賽事，5座大滿貫冠軍得主、波蘭前世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）以5比7、6比2、6比1逆轉擊敗昔日青少年雙打搭檔、美國選手麥克納利（Caty McNally），成功挺進女單第3輪，達成連續22屆大滿貫晉級第3輪的生涯紀錄。

本場比賽耗時2小時25分鐘，斯威雅蒂在先丟1盤的不利局勢下展現堅韌鬥志，徹底掌控後2盤比賽；「第2和第3盤我打出了想要的節奏，第1盤雖然開局不錯，但後來卡住了，她拿下了那盤，我很高興能重整狀態，打回自己的比賽風格，」斯威雅蒂賽後說道。

自2019年美網以來，斯威雅蒂從未在大滿貫賽事中於第3輪前出局，目前她在大滿貫第2輪戰績為23勝2敗。此役獲勝後，她也成為本世紀第3位連續22屆大滿貫晉級第3輪的球員，與莫瑞斯莫（Amelie Mauresmo）和小威廉絲（Serena Williams）齊名。

對手麥克納利曾在2023年澳網後，因手肘手術長期休兵，此次以傷後保護排名第71名重返大滿貫第2輪，她在首盤展現亮眼表現，從1比4落後逆襲得手；「我覺得我在第1盤失去了比賽強度，」斯威雅蒂接著坦言，「我知道我能打得好，因為開局確實做到了，但之後品質下滑，出現不少非受迫性失誤，在草地上，氣勢轉變得很快。」

談到比賽關鍵，斯威雅蒂最後說，「這是關於更主動出擊，有時候需要更大膽的選擇，也要確保步伐的強度，你可以提升比賽強度，同時保持耐心並做出聰明的決定，這代表你每一拍都要全力以赴。」

下一輪斯威雅蒂將迎戰前世界前10的美國名將柯林斯（Danielle Collins）。雙方過去交手9次，斯威雅蒂以7勝2敗領先，但柯林斯曾在2022年澳網4強擊敗她，最近一次則是在2025年羅馬紅土賽中直落2取勝，預計將是一場高張力對決。

關鍵字： WTA溫網

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