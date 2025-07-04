前NBA扣將慘了！麥克勒摩性侵罪成立　7月9日將接受宣判

▲麥克勒摩被裁定犯有3項重罪，案件將於7月9日宣判。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

現年32歲的前NBA扣將麥克勒摩（Ben McLemore）被控在2021年性侵一名女子，案件經歷11天審理後，奧勒岡州克拉克馬斯郡陪審團周四裁定其罪名成立，他被判犯有一級強暴罪、一級非法性侵罪與二級性侵罪，將於當地時間7月9日接受正式宣判。

本案發生於2021年10月3日，當時麥克勒摩效力波特蘭拓荒者，一名女子在奧勒岡州雷克奧斯威戈報案指控遭性侵。警方調查後將他列為嫌犯，2024年2月大陪審團依據證人證詞與相關證據對其起訴，並由美國法警於4月執行逮捕。

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▲麥克勒摩為2013年首輪新秀，近年轉戰海外聯賽。（圖／達志影像／美聯社）

根據檢方陳述，受害女子當晚喝醉，在沙發上昏睡，凌晨醒來時麥克勒摩已對她進行性侵。麥克勒摩否認所有指控，律師團隊則辯稱行為是雙方自願，且女子「意識清醒足以同意」。

雖陪審團另對一項二級性侵指控判無罪，但三項重罪成立讓這位前NBA球員面臨牢獄命運。地方檢察官溫特沃斯（John Wentworth）表示，「有些人擔心名人或社會地位高的人可能逃避法律制裁。但在克拉克馬斯郡，不會發生這種事。此案展現了我們無論對象背景如何，皆依法辦案的決心。」

麥克勒摩為2013年選秀第7順位，NBA生涯曾效力國王、灰熊、火箭、湖人與拓荒者，2022年後轉戰海外，先後赴中國、希臘與西班牙發展。

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