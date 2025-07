溫網爆冷！英國一哥德雷珀「慘遭滑鐵盧」止步次輪

▲「新英國希望」德雷珀(Jack Draper)止步溫網次輪。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2025溫網男單次輪爆出冷門!36歲的克羅埃西亞老將西里奇(Marin Cilic)展現成熟經驗與優秀實力,以6比4、6比3、1比6、6比4擊敗地主希望、英國一哥德雷珀(Jack Draper)晉級男單第3輪,也終結了德雷珀在本土賽場闖關的美夢。

這場歷時2小時又39分鐘的對決,西里奇透過強勢的發球與重擊掌控戰局,全場擊出53記致勝球,其中包括16記ACE,59個一發中只掉13分,展現極高壓制力;本屆是西里奇自2021年後,首度重返這項草地大滿貫,目前他以7連勝之姿繼續前行。

「能回來在這樣的舞台上,以這種水準出賽,特別是面對像傑克這樣的對手,真的太不可思議了,」西里奇賽後感性表示,「從2年前的低潮走到現在,這是一段漫長的旅程,我從未懷疑過自己,一直堅持訓練。」

相較之下,德雷珀則無緣突破個人在溫網的最佳成績(第2輪),他坦承對自己今年的草地表現感到失望,並指出即便在女王盃打進4強,整體狀態仍不理想。

「說實話,我對自己今年草地上的表現真的很失望,」德雷珀直言,「我在女王盃其實感覺不太好,我甚至不知道自己怎麼打進4強、還差點進決賽。」

「這提醒了我,草地對我來說仍是個挑戰,硬地和紅土上我感覺很好,整體打法沒什麼漏洞,但一到草地,我就感受到明顯不同,所以我必須思考該如何讓我的比賽更適應這個場地,為明年做準備,」德雷珀接著說。

對於對手的表現,德雷珀也給予極高評價,「他長年是世界前10的選手,是那種真正職業的代表,能打出令人難以置信的水準,我很少碰到能讓我完全沒法掌控比賽的對手,但今天他做到了。」

在記者會上談及壓力與期待時,德雷珀表達對2屆溫網冠軍、英國名將莫瑞(Andy Murray)的敬意,「這讓我更能理解他在這裡奪冠2次有多難以置信,這不是壓力的問題,我今天就是表現得不夠好,輸給了更強的對手。」

儘管草地經驗仍需磨練,但德雷珀最後也展現出強烈的企圖心,「很多人覺得我身高6呎4吋又是左手持拍,應該很適合草地,但其實我在這方面經驗不多,也沒打得特別好,我當然決心要改變這一點,讓草地也成為對我有利的場地,就像我今年在紅土上做到的那樣。」