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溫網爆冷！英國一哥德雷珀「慘遭滑鐵盧」止步次輪

▲「新英國希望」德雷珀（Jack Draper）止步溫網次輪。（圖／達志影像／美聯社）

▲「新英國希望」德雷珀（Jack Draper）止步溫網次輪。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2025溫網男單次輪爆出冷門！36歲的克羅埃西亞老將西里奇（Marin Cilic）展現成熟經驗與優秀實力，以6比4、6比3、1比6、6比4擊敗地主希望、英國一哥德雷珀（Jack Draper）晉級男單第3輪，也終結了德雷珀在本土賽場闖關的美夢。

這場歷時2小時又39分鐘的對決，西里奇透過強勢的發球與重擊掌控戰局，全場擊出53記致勝球，其中包括16記ACE，59個一發中只掉13分，展現極高壓制力；本屆是西里奇自2021年後，首度重返這項草地大滿貫，目前他以7連勝之姿繼續前行。

「能回來在這樣的舞台上，以這種水準出賽，特別是面對像傑克這樣的對手，真的太不可思議了，」西里奇賽後感性表示，「從2年前的低潮走到現在，這是一段漫長的旅程，我從未懷疑過自己，一直堅持訓練。」

相較之下，德雷珀則無緣突破個人在溫網的最佳成績（第2輪），他坦承對自己今年的草地表現感到失望，並指出即便在女王盃打進4強，整體狀態仍不理想。

「說實話，我對自己今年草地上的表現真的很失望，」德雷珀直言，「我在女王盃其實感覺不太好，我甚至不知道自己怎麼打進4強、還差點進決賽。」

「這提醒了我，草地對我來說仍是個挑戰，硬地和紅土上我感覺很好，整體打法沒什麼漏洞，但一到草地，我就感受到明顯不同，所以我必須思考該如何讓我的比賽更適應這個場地，為明年做準備，」德雷珀接著說。

對於對手的表現，德雷珀也給予極高評價，「他長年是世界前10的選手，是那種真正職業的代表，能打出令人難以置信的水準，我很少碰到能讓我完全沒法掌控比賽的對手，但今天他做到了。」

在記者會上談及壓力與期待時，德雷珀表達對2屆溫網冠軍、英國名將莫瑞（Andy Murray）的敬意，「這讓我更能理解他在這裡奪冠2次有多難以置信，這不是壓力的問題，我今天就是表現得不夠好，輸給了更強的對手。」

儘管草地經驗仍需磨練，但德雷珀最後也展現出強烈的企圖心，「很多人覺得我身高6呎4吋又是左手持拍，應該很適合草地，但其實我在這方面經驗不多，也沒打得特別好，我當然決心要改變這一點，讓草地也成為對我有利的場地，就像我今年在紅土上做到的那樣。」

關鍵字： ATP溫網

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