超越費德勒神蹟！喬科維奇19度晉溫網32強　親吐未來展望

▲塞爾維亞傳奇名將喬科維奇(Novak Djokovic)晉級溫網第3輪。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2025溫網男單次輪,賽史7屆冠軍、塞爾維亞傳奇名將喬科維奇(Novak Djokovic)展現壓倒性實力,面對地主選手伊文斯(Daniel Evans)毫不留情,以6比3、6比2、6比0橫掃過關,職業生涯第19度晉級溫網男單第3輪,正式超越「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer),榮膺史上第一人。

本戰是喬科維奇自2021蒙地卡羅名人賽遭伊文斯直落2爆冷後的首度交鋒,這回38歲的塞爾維亞傳奇全場發揮穩定、發球精準,只丟9個發球分,成功破解伊文斯擅長的切球拍法,僅耗時1小時47分鐘就結束戰鬥,拿下勝利。

「大家都知道,今天的球場氣氛會很特別,」喬科維奇賽後受訪時說道,「在英國對上一位英國選手絕對不輕鬆,難纏或許不是最貼切的字,但他確實是一位技巧出色、觸感細膩的球員,尤其在草地上,他的切球能讓球保持低平,如果你沒有全力以赴,他會製造很多麻煩,老實說,今天我從頭到尾都處於最佳狀態。」

這場勝利也讓喬科維奇超越費德勒,成為公開賽年代在溫網男單最多次晉級第3輪(19次)的選手;他在全英草地俱樂部的戰績也來到99勝12敗。

「這代表我打了很久的比賽啊,」喬科維奇笑說,「19次,這是個很棒的數字,這大概都快比Sinner和Alcaraz的年齡還多了,但我還是很享受,這項運動給了我太多,而溫布頓始終是我心中最特別的比賽,是我從小夢想要贏下的錦標,每一項紀錄在這裡誕生,對我都格外有意義。」

Novak Djokovic says he's waiting to reflect on his career until he's with Federer and Nadal on the beach Earlier Thursday, Djokovic earned his 99th career win at Wimbledon, the third-most all time pic.twitter.com/L25drQiQK1

回顧一年前帶傷參賽的情況,喬科維奇接著坦言,今年的感受完全不同,「去年我仍然懷疑膝蓋能否撐住,也懷疑自己能不能自在地滑步與移動,這是很大的不同,今年我完全不需要擔心膝蓋,也沒有其他值得顧慮的身體狀況。」

提及兩天前的胃部不適,他也幽默地說,「那場比賽真的讓我感到不舒服,但今天完全不同,我從頭到尾身體狀態都很好,幾乎打出了接近完美的網球,這種感覺,在大滿貫或任何比賽中,都是一種喜悅。」

Novak Djokovic after beating Evans at Wimbledon



“I don’t reflect fully on everything I’ve been through. I’d like to. But I think that’s going to come when I set the racquet aside and sip margaritas on the beach with Federer and Nadal”



pic.twitter.com/A8i55RKWLl