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超越費德勒神蹟！喬科維奇19度晉溫網32強　親吐未來展望

▲塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）晉級溫網第3輪。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）晉級溫網第3輪。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2025溫網男單次輪，賽史7屆冠軍、塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）展現壓倒性實力，面對地主選手伊文斯（Daniel Evans）毫不留情，以6比3、6比2、6比0橫掃過關，職業生涯第19度晉級溫網男單第3輪，正式超越「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），榮膺史上第一人。

本戰是喬科維奇自2021蒙地卡羅名人賽遭伊文斯直落2爆冷後的首度交鋒，這回38歲的塞爾維亞傳奇全場發揮穩定、發球精準，只丟9個發球分，成功破解伊文斯擅長的切球拍法，僅耗時1小時47分鐘就結束戰鬥，拿下勝利。

「大家都知道，今天的球場氣氛會很特別，」喬科維奇賽後受訪時說道，「在英國對上一位英國選手絕對不輕鬆，難纏或許不是最貼切的字，但他確實是一位技巧出色、觸感細膩的球員，尤其在草地上，他的切球能讓球保持低平，如果你沒有全力以赴，他會製造很多麻煩，老實說，今天我從頭到尾都處於最佳狀態。」

這場勝利也讓喬科維奇超越費德勒，成為公開賽年代在溫網男單最多次晉級第3輪（19次）的選手；他在全英草地俱樂部的戰績也來到99勝12敗。

「這代表我打了很久的比賽啊，」喬科維奇笑說，「19次，這是個很棒的數字，這大概都快比Sinner和Alcaraz的年齡還多了，但我還是很享受，這項運動給了我太多，而溫布頓始終是我心中最特別的比賽，是我從小夢想要贏下的錦標，每一項紀錄在這裡誕生，對我都格外有意義。」

回顧一年前帶傷參賽的情況，喬科維奇接著坦言，今年的感受完全不同，「去年我仍然懷疑膝蓋能否撐住，也懷疑自己能不能自在地滑步與移動，這是很大的不同，今年我完全不需要擔心膝蓋，也沒有其他值得顧慮的身體狀況。」

提及兩天前的胃部不適，他也幽默地說，「那場比賽真的讓我感到不舒服，但今天完全不同，我從頭到尾身體狀態都很好，幾乎打出了接近完美的網球，這種感覺，在大滿貫或任何比賽中，都是一種喜悅。」

喬科維奇最後也被問到退休話題，對此他回應道，「我也不知道我為什麼會說『瑪格麗特』，因為我從來沒喝過那種酒，我也不太喜歡那個口味，但我真的想像有一天，我們三個人（指他、Federer與Nadal）能在比較放鬆的氛圍下，一起回顧我們之間的競爭與成就，這會是一件很棒的事。」

身為「三巨頭」中奮戰賽場的最後一人，喬科維奇持續朝著賽史第8冠、大滿貫25冠等歷史紀錄邁進，下個對手則為同胞凱曼諾維奇（Miomir Kecmanovic），「塞國內戰」決定16強門票歸屬。

關鍵字： ATP溫網喬科維奇

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