東園國小、中山國中同日奪冠　台灣再挺進LLB世界賽！

▲ 東園國小及中山國中同日奪冠，代表亞太中東區 前進美國世界大賽，世界賽轉播今年也看得到 。（圖／棒協提供）



記者王真魚／綜合報導

今(3)日在韓國華城舉行的世界少棒聯盟(LLB)少棒組 (Major Division) 及次青少棒組(Junior Division) 的賽事，臺灣代表臺北市東園國小及臺中市中山國中雙雙闖進最後冠軍決賽，兩支代表隊分別最終分別以2：0及7：0的比數，擊敗韓國及菲律賓的強勁對手，順利獲得前進世界賽的資格。

臺中市中山國中相隔兩年再次代表臺灣參與亞太暨中東區資格賽，預賽與分在A組與菲律賓、韓國、關島同組，以三戰全勝取得分組一晉級複賽，並順利取得冠軍戰門票，冠軍戰對上預賽同組的菲律賓隊，靠著連貫的攻勢，以7：0順利取得勝利。這是中山國中第四次取得亞太暨中東區資格，前面三次最終都順利取得世界冠軍，本屆將再度挑戰。

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緊接著少棒冠軍戰，由東園國小出戰韓國代表隊，預賽雙方碰頭，東園不幸以４：５落敗，因此關鍵一戰，東園賴敏男教練派出王牌投手林晉擇先發，雖然一局上半高飛犧牲打時，林晉擇被判提前離壘得分不算，但沒有影響他投球的心情，主投六局只被敲出兩支安打，靠著優異的控球封鎖韓國隊的打線，而隊友在五局上半兩出局滿壘時，靠著暴投跑回第一分，並且六局上半韓國隊換投手不穩時，追加一分的保險分，最終東園國小以２：０贏得勝利，再度代表亞太暨中東區前往美國參與世界賽，東園國小相隔十年再度前進威廉波特。

東園國小總教練賴敏男表示：「小朋友都表現得很棒，沒有因為判決影響比賽心情，此役最大功臣是林晉擇，他的控球幫助球隊守下勝利。」另外賴教練提到：「2017年在這個場地輸給韓國，煞羽而歸，此次帶著復仇的心情到華城，很開心能夠擊敗韓國順利取得亞太暨中東區資格，相隔十年再度踏上威廉波特土地。」

今年LLB次青少棒組(Junior Division)世界賽將於美國時間8/３至8/1０於密西根州的泰勒(Taylor, Mich)，而少棒組(Major Division)緊接著於8/1３至8/2４於賓州的威廉波特(Williamsport, Pa) 舉行。

台灣世界少棒聯盟(TLLB)表示，恭喜兩支代表隊，這是TLLB自2021年承接LLB相關事務以來，連續四年少棒及次青少棒球隊雙雙前進美國世界賽，要特別感謝中華電信及萬士益冷氣對於這兩個組別選拔賽的支持，而今年代表隊比賽的場次，同樣有與總會洽談到授權，並由TLLB付費採購，臺灣的觀眾將有機會透過電視或是網路收看到實況轉播，包含愛爾達體育4台、getwin_sport YouTube及Twitch頻道、公視+OTT…等，一起重溫70、80年代半夜起床看球，為小選手加油場景。詳細相關賽事相關資訊，請關注台灣世界少棒聯盟粉絲專頁(https://www.facebook.com/TaiwanLittleLeagueBaseball)。

▲東園國小及中山國中同日奪冠，代表亞太中東區 前進美國世界大賽，世界賽轉播今年也看得到 。（圖／棒協提供）