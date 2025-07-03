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弗里曼率道奇5:4逆轉！大谷翔平盜壘+跑回再見分　柯蕭3000K達陣

洛杉磯道奇隊大谷翔平今天在主場對戰白襪隊，4打席終於敲安，連2場比賽擊出安打。球隊一度落後，不過9局下看佛里曼（Freddie Freeman）擊再見安打，終場5比4勝出。

道奇雖在首局被先馳得點，但隨後靠著史密斯（Will Smith）的第11號陽春砲扳平比數，接著在第二局下，帕赫斯（Andy Pages）堪稱敲出個人本季第17支全壘打成功逆轉。 不過第三局上半，先發左投克蕭遭白襪擊出2分打點的逆轉砲，道奇再度落後，克蕭共失3分。

儘管在比賽前段失掉4分，柯蕭仍展現歷史性的投球表現。他在第3與第5局各投出一次三振，累積至2999次生涯三振。

來到第6局上半，當時兩出局無人上壘，他面對第九棒卡普拉（(Vinny Capra)），在一好兩壞的球數下，以一記外角低滑球讓對手看著不動遭三振，成功達成生涯第3000次三振。

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柯蕭成為大聯盟史上第20位達成此紀錄的投手，也是左投第4人、現役第3人。

比賽最終進入9局下，道奇以2比4落後，面對白襪新秀守護神泰勒（Grant Taylor），製造無人出局滿壘的機會，大谷的二壘滾地球野選上壘，追成1分差，貝茲適時高飛犧牲打追平比分。

最後，大谷在佛里曼擊出的右外野安打後，從三壘回到本壘，跑回再見分。

9局時，大谷於史密斯（Will Smith）打席中盜上二壘，這是他睽違 38 場比賽以來的再次盜壘，為這場戲劇性的再見勝利鋪路。

大谷此戰繳出5打數1安打、1打點、1盜壘的成績，連續兩場比賽都有安打與打點。本季累積打擊率0.287、30支全壘打、12次盜壘，OPS達1.018。

▲▼ 弗利曼（Freddie Freeman ） 。（圖／路透）

▲佛里曼（Freddie Freeman ） 。（圖／路透）

關鍵字： 大谷翔平克蕭道奇隊白襪隊MLB

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