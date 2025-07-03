克蕭達成3000K里程碑！MLB史上第20人、現役第3人

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇投手克蕭（Clayton Kershaw）今天對白襪之戰掛帥先發，前6局送出3次三振，正式達成美職生涯3000次奪三振！

賽前，克蕭生涯累積2997次三振。3局上與5局上各奪1K後，讓他逼近這項里程碑。 6局上，二出局無人壘，他對第9棒卡普拉（Vinniy Capra）投到1好2壞後，用一顆外角低滑球讓打者站著不動遭到三振，完成大紀錄。

克蕭成為大聯盟史上第20位達成3000K的投手，現役則是繼薛茲爾（Max Scherzer）、韋蘭德（Justin Verlander）後第3人，現場球迷熱烈歡呼。

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值得一提的是，左投達成3000K過去僅有卡爾頓（Steve Carlton）、C.C.沙巴西亞（C.C. Sabathia）、強森（Randy Johnson），克蕭是史上第4人。

克蕭是道奇於2006年選秀首輪選中的投手，2008年登上大聯盟，至今始終效力於道奇隊，累積216勝，曾3度獲得賽揚獎。

他在休賽季接受左腳趾與左膝半月板手術，因此錯過開季，直到5月17日對天使的比賽才回歸。至今已先發8場，拿下4勝0敗，防禦率3.03，表現依舊穩定出色。