海盜橫掃紅雀　3戰「全數完封」創近50年紀錄

▲海盜先發凱勒(Mitch Keller)此役先發7局無失分。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

匹茲堡海盜在台灣時間3日上午打出近年代表作,他們在主場以5比0完封聖路易紅雀,完成系列賽3戰全勝橫掃,其中更締造自1976年以來,首次3連戰全數完封的壯舉;海盜此役強勢收尾主場上半季賽程,目前已收下6連勝,氣勢正旺。

It's getting hot in herre.#RaiseIt pic.twitter.com/HkXkVrA67F