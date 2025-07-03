海盜橫掃紅雀　3戰「全數完封」創近50年紀錄

▲海盜先發凱勒（Mitch Keller）此役先發7局無失分。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

匹茲堡海盜在台灣時間3日上午打出近年代表作，他們在主場以5比0完封聖路易紅雀，完成系列賽3戰全勝橫掃，其中更締造自1976年以來，首次3連戰全數完封的壯舉；海盜此役強勢收尾主場上半季賽程，目前已收下6連勝，氣勢正旺。

本戰海盜先發右投凱勒（Mitch Keller）繳出7局5安1保送、無失分、7次三振的精采內容，不僅主導比賽，在第3局三振溫恩（Masyn Winn）後，累積384次三振，超越馬霍倫（Paul Maholm）成為海盜主場歷史最多三振投手。

「這是一項巨大的榮耀，這意味著我可能是目前陣中待得最久的球員，如果你告訴我，我會在PNC球場打破紀錄，我當初絕對想都沒想過，這真的很酷。」凱勒賽後謙虛表示。

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「他今天表現得非常出色，」海盜主帥凱利（Don Kelly）接著說道，「投滿7局0失分，隨著比賽進行越投越好，控球穩定，兩側都能壓制，完全掌控比賽。」

海盜牛棚6月的自責分率僅2.48，是自2017年以來單月最佳紀錄。整體來看，海盜在這波6場主場賽事中僅失4分，這是自2015年5月22至27日以來，首次連續6場比賽失分不超過2分。

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「這證明我們真的很努力，」凱勒補充提及，「我們針對每位打者都做了詳盡的分析，捕手戴維斯（Henry Davis）與巴特（Joey Bart）是我們背後的靠山，他們做足了功課，我們有明確的策略，當你知道計劃是什麼，而且成功執行，整隊都能因此更有信心。」

打線方面，海盜全場擊出8支安打打進5分，范姆（Tommy Pham）2局下半的適時安打助隊先馳得點，7局下半范姆、法利法（Isiah Kiner-Falefa）、史霍威茲（Spencer Horwitz）的接力一擊更是幫助海盜單局灌下4分，最終就以5比0笑納勝果。

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「這真的很特別，」法利法說，「從賽程上看，我們原本只希望能贏個幾場，但我們實際上是徹底主宰了比賽，這不只是勝利，更是支配性的勝利，能在主場建立起這種主宰感，自然也帶來更多自信，很難不被這種氣勢感染。」