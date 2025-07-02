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大谷翔平力挺山本由伸打明星賽：成績完全值得入選

▲▼大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希 。（圖／達志影像／美聯社）

▲「若能入選將是榮幸」山本喊話拚明星賽，大谷翔平：他的成績完全配得上。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇日籍強投山本由伸今天對白襪之戰先發7局僅失1分、送出8次三振，不僅幫助球隊以6比1獲勝，也拿下他大聯盟生涯最多的第8勝。賽後，他也首度公開談到對大聯盟明星賽的期望。

曾在日本職棒（NPB）5度入選明星賽的山本坦言，對於將於7月16日登場的MLB全明星賽，他抱持高度期待，「這是大聯盟這樣的頂級舞台中，更頂尖的選手們齊聚的殿堂。能成為其中一員，是我的目標。如果能被選上，會是莫大的榮幸。」

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值得一提的是，大聯盟的明星賽投手不像野手那樣由球迷票選決定，而是由教練團、球員票選與聯盟指定組成。而今年國聯明星隊的總教練正是道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts），加上山本近期表現亮眼，入選機會非常高。

除了教練支持，隊友大谷翔平也公開表示認同。大谷今年已透過球迷票選確定入選明星賽，他在賽後提到山本由伸與此戰也有貢獻的隊友帕赫斯（Andy Pages）時說，「他們兩位都很出色，其實道奇的大家都有很棒的表現，我認為他們的成績都完全值得入選。如果能有更多道奇選手一起出現在明星賽，那會是一件令人開心的事。」

關鍵字： 大聯盟山本由伸大谷翔平道奇隊明星賽

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