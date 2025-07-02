山本感謝大谷那一發幫助很大　羅伯斯再度讚嘆：他會繼續轟下去

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊大谷翔平今天對白襪之戰，達成連續5年單季30轟的成就。先發投手山本由伸賽後也特別感謝大谷這一發全壘打，直言幫助很大。



大谷這一轟是在4局2出局、球隊領先4分時所擊出。他表示，「前兩個打席被壓制，第3打席總算揮出了理想的擊球。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

山本由伸則主投7局僅被敲出3支安打、失1分，飆出8次三振，拿下個人本季第8勝（6敗），也是他大聯盟生涯至今最多勝的一季。道奇終場以6比1贏球。



大谷的全壘打對比賽幫助很大？山本由伸直言：「是的！」大谷翔平也稱讚他今日表現，「今天由伸表現得非常棒，能幫他貢獻一分，我很開心。」

目前在大聯盟現役選手中，能夠連續5季達成30轟的只有洋基的賈吉（Aaron Judge）與大谷翔平兩人。而在道奇隊史中，大谷成為繼2019年的貝林傑（Cody Bellinger）之後，第2位在明星賽前敲出30轟的選手。

大谷同時身兼投手與打者的「二刀流」身份，下一次登板是台灣時間6日，主場對上太空人。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）直言，「從他為了能出賽所做的準備，就能看出他對自己有多高的期待。老實說，一邊投球又一邊打出這種表現，實在讓人難以理解。他是所有選手中最優秀的一位。」

他進一步表示，「在我看過的所有選手中，他是唯一一位能將壓力、外界雜音與棒球賽場上的各種變數清楚分開，並分別集中精神處理的人。說真的，每次看他比賽都讓我感到震撼。」

上半季已經轟出30發全壘打，大谷翔平正以單季56轟的節奏前進，羅伯斯毫不驚訝地說，「就像大家所知道的，他還會繼續打下去。」





▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）