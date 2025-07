連14場先發失2分內　迪格隆續寫紀錄領軍勝金鶯

▲德州遊騎兵王牌投手迪格隆(Jacob deGrom)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

德州遊騎兵在台灣時間2日上午交手金鶯的比賽中,憑藉王牌投手迪格隆(Jacob deGrom)主投6局送出6K、僅失2分的好投,外加全隊狂敲14安猛灌10分的好表現下,以10比2大勝金鶯終止2連敗。

Jacob deGrom of the @Rangers has allowed 6 or fewer hits and 2 or fewer runs in each of his last 14 starts.



That's the longest streak by a traditional starter in MLB's modern era (excluding openers). pic.twitter.com/AvuCKOwu5H