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連14場先發失2分內　迪格隆續寫紀錄領軍勝金鶯

▲德州遊騎兵王牌投手迪格隆（Jacob deGrom）。（圖／達志影像／美聯社）

▲德州遊騎兵王牌投手迪格隆（Jacob deGrom）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

德州遊騎兵在台灣時間2日上午交手金鶯的比賽中，憑藉王牌投手迪格隆（Jacob deGrom）主投6局送出6K、僅失2分的好投，外加全隊狂敲14安猛灌10分的好表現下，以10比2大勝金鶯終止2連敗。

迪格隆本場主投6局僅失2分，再繳一場優質先發，達成連續14場比賽至少投滿5局且失2分以內，刷新隊史自1961年以來紀錄，同時也是本季大聯盟最長紀錄，防禦率更進一步壓低至2.13。

「當然，Jacob還是那個Jacob，又是一場精彩的演出，這傢伙就是特別，說到帶給球隊的信心感，我會一直強調，我很喜歡看他投球，球迷也能感受到這股能量，真的表現得非常好，」遊騎兵主帥波奇（Bruce Bochy）盛讚道。

雖然4局上半被金鶯捕手桑切斯（Gary Sánchez）敲出2分砲，是自5月26日以來首次挨轟，結束連續32局無被轟紀錄，但這場失分絲毫不影響他主宰比賽的節奏；迪格隆將連續優質先發場次推進至6場，是自2022年8月以來的最佳表現。

球隊總裁楊恩（Chris Young）指出，迪格隆帶來的不僅是勝利，更是一種對比賽的藝術呈現，「我們引進他，不只是為了贏球，更是為了讓球迷能親眼見證世界上最偉大的投手之一展現他的技藝，」楊恩說。

「他的穩定度、競爭力、結合力量與控球的能力，真的堪稱藝術，他讓投球看起來很輕鬆，節奏與律動掌控得極好，看起來就像全場都在他掌握中，」楊恩接著表示。

不只教練與球團高層讚賞，捕手海姆（Jonah Heim）賽後也直言能與這位王牌搭檔是一種享受，「你知道全世界最強的投手要上場了，大家自然會來看比賽，氣氛也會很不一樣，我們整支球隊都能感受到那股能量，他每天都能讓我們有贏球的機會，他真的太棒了，他讓我的工作變得簡單多了，我只需要接住球、然後把球傳三壘，然後繼續比賽。」

迪格隆最後則謙遜的將焦點留在比賽與球隊勝利，「我盡量保持專注，做自己該做的事，讓事情簡單化，盡量每一球都投到捕手設定的位置，然後當比賽結束、退場看到那麼多人在場時，那感覺真的很好，我們需要這樣的能量，也要持續贏球，繼續累積勝場。」

關鍵字： 德州遊騎兵迪格隆MLB

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