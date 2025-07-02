林盛恩本季首轟出爐　「龍仔」炸裂第10轟、會長將啟程會面

▲林盛恩。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

旅美野手表現亮眼，林盛恩在新人聯盟轟出本季首轟，盼能藉此找回打擊手感。台美混血強打「龍仔」龍（Jonathon Long）則敲出本季第10轟。中職會長蔡其昌與經典賽中華隊總教練曾豪駒即將於9日赴美，將與他會面，期待龍未來能為台灣效力。

紅人新人聯盟的林盛恩對戰落磯，擔任第一棒、指定打擊，於第二打席轟出右外野兩分砲，這也是他本季首轟，幫助紅人取得領先。不過球隊最終遭逆轉，以7比11落敗。林盛恩此役4打數1轟，另獲1次保送、吞下1次三振，打擊率.155。

海盜3A鄭宗哲在結束3場1A復健賽後重返3A戰場，4打數1安打。前兩打席遭解決，第三打席敲出左外野安打，擊球初速達100.4英里，雖靠隊友推進至三壘，但最終仍留下殘壘。海盜終場以5比12不敵紅人。

台美混血的「龍仔」龍（Jonathon Long）小熊3A對上皇家3A，9局下轟出本季第10發全壘打，與隊友攜手開轟，可惜最終仍以7比10吞敗。龍此戰5打數2安打、貢獻1打點，打擊率為.313。

道奇新人聯盟的柯敬賢擔任先發第2棒、鎮守中外野，第一打席即敲出安打，最終繳出4打數1安打的成績，打擊率為.361。

響尾蛇3A林昱珉近期陷入低潮。雖前一戰繳出5局失1分的好投，但此戰對上巨人3A表現不佳，僅投4局就被敲出7支安打（其中包括2轟），失6分，另有2次保送，防禦率升至6.08，吞下本季第4敗。