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大谷翔平30轟創道奇隊史最速　援護山本由伸7局優質先發第8勝

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊球星大谷翔平於2日（台灣時間）對戰白襪隊的系列賽首戰中，轟出本季第30轟，為山本由伸提供強力火力支援，最終道奇以6比1獲勝。大谷翔平本季球隊第86場比賽即打出30轟，是道奇隊史最速紀錄。

道奇隊在1局下發動猛烈攻勢，難得在開局就給山本由伸充分援護。雖然大谷翔平擊出滾地球出局，弗里曼（Freddie Freeman）也以飛球出局，但隨後連兩次保送，接著T.赫南德茲（Teoscar Hernández）、帕黑斯（Andy Pages）、康佛托（Michael Conforto）接連安打，單局灌進4分。3局下帕黑斯再度建功敲出安打，為道奇追加1分。

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山本由伸首局演出三上三下，2局上雖然一度投出保送並被敲出安打，讓對手攻占得點圈，但他隨即以三振化解危機。4局上則被索沙（Lenyn Sosa）擊出二壘安打失1分。

大谷翔平在4局下滿球數後面對內角低位滑球，一棒掃向右中外野，白球筆直飛入中段看台，終結連續3場比賽未開轟的低潮。這發陽春砲不僅穩固領先，也幫助山本由伸爭取勝投。此轟讓大谷成為大聯盟史上第4位生涯至少3度在明星賽前達成30轟的球員，同時也是第一位達成連續5季30轟的日本選手。本季球隊第86場比賽即打出30轟，是道奇隊史最速紀錄，

山本由伸本場主投7局，用98球（其中65顆好球），被敲3支安打，失1分，投出8次三振、僅1次保送，順利拿下本季第8勝。牛棚鞏固後防，德雷爾（Jack Dreyer）、班達（Anthony Banda）守住勝果。

關鍵字： 大谷翔平山本由伸道奇隊棒球勝利

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