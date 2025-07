藍鳥「春天哥」滿貫夯雙響助藍鳥2連勝　洋基美東霸主地位岌岌可危

▲藍鳥「春天哥」史普林格(George Springer)此役在主場繳出3安猛打賞,單場雙響砲。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

多倫多藍鳥台灣時間2日上午在主場續戰紐約洋基,今天是加拿大158週年國慶,藍鳥「春天哥」史普林格(George Springer)力繳3安猛打賞,上演單場雙響砲,灌進生涯新高7分打點,領軍球隊最終就以12比5痛宰洋基,也讓條紋軍美東龍頭領先位置掉到只剩1場勝差。

比賽轉捩點發生在7局下半,當時雙方戰至4比4平,藍鳥打者伯格(Addison Barger)在打擊時,主審經回放確認其揮棒擊中洋基捕手艾斯卡拉(J.C. Escarra)的手套造成捕手妨礙打擊,這是艾斯卡拉連2場出現同樣的錯誤;該次失誤讓藍鳥1出局攻佔滿壘,接著克萊門特(Ernie Clement)擊出超前安打,隨後史普林格追加一發滿貫炮上演單場雙響,藍鳥一下將比分拉開至9比4,最終喜迎大勝。

「我當下根本沒看到發生什麼,」當時洋基投手威佛(Luke Weaver)說道,「當下真的很打擊士氣,這種情況我認為不該出現在比賽裡,當你好不容易取得優勢卻被這樣沒收,很挫折。」

「那是我的錯,」艾斯卡拉接著坦言,「我想貼近一點幫投手製造好球效果,但結果太靠近,讓那件事發生了,我今天和昨天都沒能幫助球隊贏球,這不應該發生,但我能控制它,我只是往前移得太多了。」

這種低級失誤近期在洋基陣中屢見不鮮,也反映在他們的戰績上。自5月28日以來,洋基在30場比賽中輸了17場,讓原本7場的分區領先優勢急速縮水,目前僅領先第2名藍鳥1場勝差。

「這個分區競爭激烈,很多球隊年年都有季後賽目標,」本戰洋基王牌左投弗萊德(Max Fried)表示,「我們每天都很努力地在拼勝場,雖然近期表現不佳,但我們相信能在下半季找回狀態。」

洋基另一個關鍵崩盤發生在4局下半,弗萊德原可順利結束該局,但2壘手奇澤姆(Jazz Chisholm Jr.)對施奈德(Davis Schneider)擊出的滾地球傳球失準,讓一壘手葛斯密特(Paul Goldschmidt)無法接殺,該球被記為內野安打。接下來保送後吉梅內茲(Andrés Giménez)轟出中外野3分砲,助藍鳥首次取得領先。

「那球其實很難守,」弗萊德緩頰說,「但我還是該做好自己的本分,我不該保送下一棒,也不該把伸卡球投得太平,結果被對手打爆了。」

就目前洋基的守備配置來看,是否已排出最佳防線也引起外界質疑,奇澤姆的守備範圍大於拉梅休(DJ LeMahieu),但後者經驗豐富,或許重新讓奇澤姆回到二壘,配置更合理;「我們會討論這些事,」主帥布恩(Aaron Boone)最後提及,「我認為他們兩人都是很優秀的防守者。」