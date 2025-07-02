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藍鳥「春天哥」滿貫夯雙響助藍鳥2連勝　洋基美東霸主地位岌岌可危

▲藍鳥「春天哥」史普林格（George Springer）此役在主場繳出3安猛打賞，單場雙響砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲藍鳥「春天哥」史普林格（George Springer）此役在主場繳出3安猛打賞，單場雙響砲。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

多倫多藍鳥台灣時間2日上午在主場續戰紐約洋基，今天是加拿大158週年國慶，藍鳥「春天哥」史普林格（George Springer）力繳3安猛打賞，上演單場雙響砲，灌進生涯新高7分打點，領軍球隊最終就以12比5痛宰洋基，也讓條紋軍美東龍頭領先位置掉到只剩1場勝差。

比賽轉捩點發生在7局下半，當時雙方戰至4比4平，藍鳥打者伯格（Addison Barger）在打擊時，主審經回放確認其揮棒擊中洋基捕手艾斯卡拉（J.C. Escarra）的手套造成捕手妨礙打擊，這是艾斯卡拉連2場出現同樣的錯誤；該次失誤讓藍鳥1出局攻佔滿壘，接著克萊門特（Ernie Clement）擊出超前安打，隨後史普林格追加一發滿貫炮上演單場雙響，藍鳥一下將比分拉開至9比4，最終喜迎大勝。

「我當下根本沒看到發生什麼，」當時洋基投手威佛（Luke Weaver）說道，「當下真的很打擊士氣，這種情況我認為不該出現在比賽裡，當你好不容易取得優勢卻被這樣沒收，很挫折。」

「那是我的錯，」艾斯卡拉接著坦言，「我想貼近一點幫投手製造好球效果，但結果太靠近，讓那件事發生了，我今天和昨天都沒能幫助球隊贏球，這不應該發生，但我能控制它，我只是往前移得太多了。」

這種低級失誤近期在洋基陣中屢見不鮮，也反映在他們的戰績上。自5月28日以來，洋基在30場比賽中輸了17場，讓原本7場的分區領先優勢急速縮水，目前僅領先第2名藍鳥1場勝差。

「這個分區競爭激烈，很多球隊年年都有季後賽目標，」本戰洋基王牌左投弗萊德（Max Fried）表示，「我們每天都很努力地在拼勝場，雖然近期表現不佳，但我們相信能在下半季找回狀態。」

洋基另一個關鍵崩盤發生在4局下半，弗萊德原可順利結束該局，但2壘手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）對施奈德（Davis Schneider）擊出的滾地球傳球失準，讓一壘手葛斯密特（Paul Goldschmidt）無法接殺，該球被記為內野安打。接下來保送後吉梅內茲（Andrés Giménez）轟出中外野3分砲，助藍鳥首次取得領先。

「那球其實很難守，」弗萊德緩頰說，「但我還是該做好自己的本分，我不該保送下一棒，也不該把伸卡球投得太平，結果被對手打爆了。」

就目前洋基的守備配置來看，是否已排出最佳防線也引起外界質疑，奇澤姆的守備範圍大於拉梅休（DJ LeMahieu），但後者經驗豐富，或許重新讓奇澤姆回到二壘，配置更合理；「我們會討論這些事，」主帥布恩（Aaron Boone）最後提及，「我認為他們兩人都是很優秀的防守者。」

關鍵字： MLB紐約洋基多倫多藍鳥

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